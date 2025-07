Chiariamo subito un punto. Quanto sta accadendo nelle piazze in Ucraina non può porre l’aggredito e l’invasore sullo stesso piano politico e morale. Evitiamo di cadere nelle pericolose strumentalizzazioni delle varie propagande che confondono le opinioni pubbliche internazionali e polarizzano il dibattito pubblico.

Tuttavia, è doveroso fornire alcuni elementi di riflessioni che consentano di valutare le implicazioni politiche della votazione nel parlamento ucraino (Rada) della legge numero 12414 che smantella l’indipendenza dell’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e della Procura specializzata anti corruzione (Sapo) per sottoporle alla diretta autorità di un procuratore nominato, e quindi controllato, dal presidente dell’Ucraina.

Il ruolo di Zelensky

In primo luogo, non si tratta di un’azione politica che esclude il coinvolgimento di Volodymyr Zelensky, perché 185 dei 263 voti a favore provengono dalle fila del suo partito – Servo del Popolo – e il disegno di legge è stato firmato sia dal presidente del parlamento, Ruslan Stefanchuk, sia dal capo dello Stato, che aveva anche attuato un rimpasto governativo per circondarsi di persone fedeli che potessero avallare questa decisione. Tra questi spunta il nome di Ruslan Kravchenko, nominato proprio a capo della procura generale che dovrebbe controllare l’operato delle agenzie anti corruzione.

In secondo luogo, come ha evidenziato Olga Rudenko, direttrice del quotidiano Kyiv Independent, la guerra ha ridotto i margini di controllo delle istituzioni occidentali sulla lotta alla corruzione nel paese, favorendo una deriva antidemocratica che non si limita solamente a questo intervento legislativo, bensì si estende all’arresto di attivisti anti corruzione, a episodi di intimidazione del governo e a indagini sull’entourage politico e famigliare del presidente.

Inoltre, la retromarcia di Zelensky, dopo le numerose proteste nelle principali città del paese, è stata giustificata come un atto necessario per eliminare «l’influenza russa». Ma, allora, perché Zelensky non ha fatto arrestare le spie che operano all’interno di questi enti?

Non avrebbe evitato in tal modo le proteste dei cittadini, le preoccupazioni degli alleati e di “sporcare” l’immagine di paladino anti corruzione che gli ha consentito di vincere le elezioni nel 2019?

Perché attuare una mossa che favorisce politicamente l’invasore e la propaganda russa?

Una visione distorta

E qui veniamo all’aspetto dirimente di questa storia. L’errore di fondo dei politici e degli opinionisti occidentali è stato quello di aver sempre definito l’Ucraina come un regime democratico. Quale paese non risulterebbe più democratico, se paragonato alla Cina, alla Russia o alla Corea del Nord?

La verità è che il processo di democratizzazione dell’Ucraina, prima dell’invasione, era ed è ancora incompiuto e, come tale, presenta tutti gli ostacoli per il suo consolidamento, tipici di altri paesi postsovietici. D’altronde, se l’Ucraina fosse stata ritenuta una democrazia compiuta, non sarebbe già membro dell’Unione europea?

Zelensky ha rappresentato certamente un punto di svolta nella politica ucraina rispetto ai suoi predecessori, ma era e rimane un leader “populista al potere”, che si è adattato alle dinamiche istituzionali preesistenti, ben lontane dal costituzionalismo liberale, a tal punto da disattendere le sue promesse elettorali.

Prospettive future

Ci sarà un momento opportuno per ragionare sulle sue responsabilità politiche. Al momento, la scelta che Zelensky ha intrapreso sembra essere rivolta alla sua sopravvivenza politica nel breve e medio periodo – indipendentemente dallo scenario postbellico che si delineerà – soprattutto in vista delle elezioni presidenziali, quando la legge marziale, in vigore sino al prossimo 5 novembre, non sarà più prolungata.

Zelensky non deve affrontare solamente il “nemico russo”, ma in questi anni le varie sostituzioni, i rimpasti e i licenziamenti sono stati propedeutici per indebolire o allontanare avversari politici – come l’ex comandante in capo Valerij Fedorovyč Zalužnyj, nominato ambasciatore nel Regno Unito, ma “pericoloso” avversario politico – e accentrare il potere.

Poco importa se Zelensky tornerà sui propri passi nella revisione del testo. Ormai, il presidente ha fatto un clamoroso autogol che ha rivelato “il lato oscuro” della sua gestione del potere, sottovalutando la reazione della società civile ucraina che non ha esitato a criticarlo nelle piazze nonostante i raid russi.

Il popolo ucraino sta dimostrando al mondo intero che è l’unico soggetto capace di vigilare sullo stato di diritto del paese, pur essendo martoriato dalle ambizioni neoimperiali di Vladimir Putin, illuso dagli alleati occidentali sull’adesione Nato/Ue, usato come “guerra per procura” dagli strateghi americani e tradito, sin dal 1991, dalla propria classe dirigente che ha sfruttato la frattura politica, sociale e culturale tra filo-russi e filo-occidentali per ambizione di potere e interesse economico.

