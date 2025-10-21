Ecco come la Russia ha pilotato la disinformazione sull’invasione dei droni in Polonia

Un dossier rivela come alcune testate-fake e una serie di domini internet hanno diffuso una narrativa “parallela” sul passaggio dei velivoli sul territorio polacco di inizio settembre. Ma l’operazione è ancora più vasta. Un’indagine dell'Atlantic Council ha studiato i movimenti di siti registrati ad hoc in Armenia, Georgia, Lettonia «che prendevano di mira più di ottanta paesi e regioni in tutto il mondo»

Gittate di droni ricalcolate per rendere impossibile un attacco russo sulla Polonia, esperti militari che rilasciano dichiarazioni mai dette e testate giornalistiche con analisi di scenario firmate da autori che non esistono. Le incursioni di droni in Polonia nella notte tra il 9 e il 10 settembre sono state raccontate anche dalla disinformazione russa e dai gruppi che da anni sono specializzati nel creare contenuti per diffondere notizie false e narrazioni distorte. Per influenzare lettori in P