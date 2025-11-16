Costruire un’altra sinistra, la Grande Scommessa di Mamdani

true false

Lubiana – I movimenti emancipatori di tutto il mondo hanno giustamente gioito per la vittoria di Zohran Mamdani nella corsa a sindaco di New York. È chiaro che la destra populista di oggi non ha il monopolio della capacità di mobilitare le masse e attrarre elettori nuovi o disillusi. Anche i socialisti democratici possono farlo. Ma come Mamdani sa bene, la sua vittoria sarà accolta da tentativi di sabotaggio economico e finanziario. L’establishment politico statunitense – sia lo “stato profondo”