La Crimea? Fu l’ultimo “regalo” di Putin al padre morente

La ricostruzione del giornalista investigativo russo Roman Badanin, rilanciata dalla stampa russa indipendente: l’annessione della penisola non sarebbe legata solo alle mire geopolitiche della Russia, ma ad una richiesta che Vladimir Spiridonovich Putin aveva rivolto al figlio sul letto di morte, nell’estate del 1999. Non solo: riemergono anche vecchie storie che mettono in dubbio le origini natali dello zar
L’annessione della Crimea da parte della Russia potrebbe non essere stata soltanto una scelta politica e strategica, ma l’adempimento di una delle ultime volontà del padre di Putin. A rivelarlo è il giornalista investigativo russo Roman Badanin, rilanciato dalla stampa russa indipendente proprio nei giorni in cui il ministro degli Esteri Sergej Lavrov tornava a chiedere alla comunità internazionale il riconoscimento della penisola come parte della Russia. Secondo Badanin, in punto di morte il pa