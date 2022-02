La notizia è stata rilasciata a ridosso dell’incontro tra i ministri degli Esteri Di Maio e Lavrov. Non ci sono feriti. Dalla Casa Bianca non credono che la Russia stia ritirando le sue truppe dal confine, come invece aveva annunciato ieri il Cremlino

Tensioni lungo il confine nel Donbass. Secondo alcune immagine rilasciate dai militari ucraini i separatisti avrebbero colpito un asilo nell’Ucraina orientale con un bombardamento. «I ribelli bombardano il villaggio, chiediamo una condanna da parte dell’occidente», ha detto Dmytro Kuleba. Al contempo è arrivata la minaccia dalla Bielorussia: se l’occidente minaccia, pronti al dispiegamento di armi nucleari.

L'asilo si Stanytsia Luhanska, una piccola città sulla linea del fronte della guerra dell'Ucraina contro i separatisti sostenuti da Mosca. L’Osce ha riferito di «molteplici bombardamenti lungo la linea di contatto nell'Ucraina orientale» avvenuti nella giornata del 17 febbraio.

I separatisti, sostenuti da Mosca, hanno detto di aver ricevuto un attacco da parte di Kiev nelle prime ore mattutine, ma le autorità ucraine hanno smentito. Nei giorni scorsi la Duma ha votato un testo per chiedere a Putin di riconoscere le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk presenti nel Donbass. Il 16 febbraio, il presidente russo ha però fatto un passo indietro dicendo che un eventuale loro riconoscimento russo andrebbe contro gli accordi di Minsk.

Kiev insiste sulla Nato

Nonostante i segnali distensivi verso Mosca, arrivati ad esempio dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha detto lunedì che «l’adesione dell’Ucraina nella Nato non è in agenda», il presidente ucraino Volodymir Zelensky insiste sulla opportunità di un ingresso nell’alleanza. Lo ha ribadito oggi alla Bbc: entrare nella Nato garantirebbe la sicurezza del suo paese; Zelensky ammette che l’idea non è di semplice attuazione ma sostiene che per l’Ucraina «non c’è alternativa».

L’incontro tra Di Maio e Lavrov

Russian Foreign Ministry Press Service

I militari schierati al confine continuano a preoccupare la Nato e i leader europei provano a trattare per arrivare alla risoluzione delle tensioni. Nel tavolo delle trattative entra in gioco anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che dopo aver incontrato il 15 febbraio il suo omologo ucraino a Kiev, oggi si trova a Mosca per parlare con il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.

«Stiamo completando l’analisi della lettera americana e prossimamente saprete come si evolverà la situazione. Oggi invieremo la nostra lettera agli Stati Uniti», ha detto Lavrov nella conferenza stampa dopo l’incontro con Di Maio. Una lettera pubblica per garantire trasparenza all’opinione pubblica e smontare «le menzogne» della controparte e in cui la Russia chiede garanzie per la sua sicurezza.

«La Russia non condivide la posizione dei paesi che vogliono usare l’Osce come arena di contrapposizione. Vediamo la continuità del ruolo svolto dall’Italia e siamo riconoscenti a Di Maio e alla sua delegazione che ringraziamo per la visita», ha aggiunto Lavrov.

«Il dialogo con la Russia è imprescindibile», ha detto Di Maio. «C’è la disponibilità russa di trovare una soluzione diplomatica a questa crisi come già affermato dal ministro degli Esteri ucraino». «Dobbiamo evitare un conflitto che potrebbe avere effetti devastanti per tutto il continente», ha detto Di Maio. «Le armi devono lasciare lo spazio alla diplomazia e l’Italia è tra i paesi più attivi per raggiungere questo obiettivo».

«L’Italia sostiene la piena sovranità dell’Ucraina incluso nelle sue scelte di politiche internazionale. Riteniamo fondamentale a incoraggiare tutte le parti ad impegnarsi per la concreta attuazione degli accordi di Minsk», ha detto Di Maio.

Interrogato sulla posizione dell’Italia in caso di ulteriori sanzioni il capo della Farnesina ha risposto: «La difesa del diritto internazionale e l’appartenenza ai valori europei sono punti fermi. Stiamo lavorando a una soluzione diplomatica per evitare altre sanzioni».

«Il termine de-escalation è un’invenzione della propaganda», ha detto Lavrov confermando che il 20 febbraio è previsto da programma la fine delle esercitazioni con la Bielorussia. «Dobbiamo rispettare gli accordi di Minsk e il principio della indivisibilità della sicurezza. Sono trattative possibili», ha detto Lavrov.

«Non si può ammettere che qualcuno sia dominante in Europa, noi saremo insistenti su questo», ha affermato il ministro degli Esteri russo che ha accusato i partner occidentali di aver detto «menzogne» e diffuso «terrorismo mediatico». Le esercitazioni sono state svolte in «tranquillità», una volta completate c’è stato il ritiro, garantisce il Cremlino. «La Nato sta facendo esattamente le cose di cui ci accusa», ha detto Lavrov prima di accusare il segretario generale Stoltenberg di aver fatto ostruzione sul lavoro della rappresentanza russa con l’Alleanza Atlantica, per questo la Russia ha scelto di congelare i rapporti.

Durante l’incontro

«L’aggravamento della situazione intorno all'Ucraina si sta sviluppando solo nelle menti dei politici e dei media in Occidente, le domande sul suo superamento dovrebbero essere rivolte a loro», ha detto Lavrov durante l’incontro bilaterale con Di Maio. «Voglio dirti che rispetto alle tensioni al confine orientale dell'Ucraina, tra Ucraina e Russia, l'Italia è sempre stata in prima fila per una soluzione diplomatica, e si può contare sull'Italia per raggiungere una soluzione diplomatica», ha risposto il capo della Farnesina.

Nei giorni scorsi, dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, lo stesso Vladimir Putin ha detto di non volere nessuna guerra ma che non avrebbe mai perso l’allargamento a Est della Nato. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto ieri una rapida de-escalation.

La falsa de-escalation?

La Casa Bianca non crede a Mosca. Secondo i funzionari americani il ritiro delle truppe russe dalla Crimea annunciato ieri dal Cremlino sarebbe falso. «Abbiamo conferme che negli ultimi giorni la Russia ha aumentato la sua presenza di truppe lungo il confine ucraino di ben 7.000 soldati», ha spiegato un funzionario dell’amministrazione Biden. In totale sarebbero almeno 150mila i soldati russi schierati a est, nord e sud dell’Ucraina.

«Continuiamo a ricevere indicazioni che» la Russia «potrebbe trovare un falso pretesto in qualsiasi momento per giustificare un'invasione», dice il funzionario. «Ogni indicazione che abbiamo ora - ha aggiunto - è che intendono accettare solo pubblicamente di parlare e fare affermazioni sulla de-escalation, mentre in realtà si mobilitano privatamente per la guerra».

Dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivano notizie poco rassicuranti: «La pace e la stabilità nell'area euro-atlantica è a rischio», ha detto durante il secondo giorno della ministeriale Difesa dell'Alleanza atlantica.

© Riproduzione riservata