Da Kiev all’escalation sul Venezuela. Trump raddoppia i fronti e chiude i cieli

Da Caracas a Kiev, sono ripartiti i grandi giochi di Trump. Le grandi manovre del presidente americano si intensificano e assomigliano sempre di più ai colpi di scena che gli piace servire ai nemici quanto agli amici: seminano caos e spesso piovono dal cielo. Intimidire Maduro «A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani»: cominciava così l’avviso che The Donald ha scritto ieri su Truth; il resto del messaggio l’ha diffuso in lettere maiuscole, per a