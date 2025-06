La pubblica e acrimoniosa rottura tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo aiutante preferito Elon Musk sarebbe divertente se non fosse così terrificante. La loro puerile faida pubblica ha dimostrato quanto siano instabili, se non addirittura squilibrati, l’uomo più potente ed il più ricco del mondo.

Rapido crollo

Il crollo è stato rapido. Il 30 maggio, Trump definiva Musk «uno dei più grandi imprenditori e innovatori che il mondo abbia mai prodotto» e gli consegnava una simbolica chiave d’oro della Casa Bianca. Sebbene Musk lasciasse il suo posto di capo del Department of Government Efficiency (Doge), secondo Trump avrebbe continuato a consigliare l’amministrazione sulla riduzione del bilancio federale.

Quattro giorni dopo, Musk criticava la «grande e bella» legge di spesa di Trump come un «disgustoso abominio», pubblicando una serie di screenshot di vecchi post di Trump sui social media che chiedevano una disciplina di bilancio e attribuendosi il merito della seconda presidenza di Trump. Trump ha risposto accusando Musk di essersi opposto alla legge perché, eliminando i sussidi per i veicoli elettrici, minacciava i suoi interessi finanziari personali.

Le cose sono andate sempre più sul personale: Trump ha scritto che il governo degli Stati Uniti potrebbe risparmiare miliardi di dollari interrompendo i contratti e le sovvenzioni concesse alle aziende di Musk, e Musk ha risposto con un post in cui suggeriva che il Dipartimento di giustizia ha nascosto le prove dei legami di Trump con il pedofilo condannato Jeffrey Epstein.

Questi scambi possono essere scioccanti, ma non dovrebbero sorprendere. Sebbene la portata dello spettacolo sia notevole – in funzione dell’enorme influenza e dell’apparente mancanza di ritegno di Musk (forse in parte dovuta al suo documentato uso di droghe) – essere un leader autoritario è quasi sempre un lavoro solitario.

Nessuno lo sa meglio di Trump, che ha una lunga serie di rotture violente con collaboratori di lunga data, come il suo ex avvocato Michael Cohen e il suo ex direttore delle comunicazioni Anthony Scaramucci.

Chi è il burattino di chi

Allo stesso modo, il presidente russo Vladimir Putin ha abbracciato e messo da parte una lunga serie di influenti oligarchi durante i suoi decenni di potere. Putin deve la sua ascesa politica a Boris Berezovsky, l’oligarca russo più importante nel primo decennio dopo il crollo dell’Unione Sovietica e consigliere del primo presidente russo, Boris Eltsin. Berezovsky si aspettava che l’arcigno ma energico “apparatchik” fosse il suo burattino, un utile protettore dell’eredità e degli alleati di Eltsin.

Berezovsky non ha capito che, una volta diventato padrone del Cremlino, Putin avrebbe avuto in mano tutte le carte. Così, l’ex ufficiale di medio livello del Kgb è diventato presidente e si è impossessato di tutte le leve del formidabile apparato statale russo, mentre l’oligarca è passato da kingmaker a paria, prima di morire in esilio nella sua casa alle porte di Londra nel 2013, in quello che è stato ufficialmente dichiarato un suicidio.

Berezovsky non è stato certo il solo. Il magnate del petrolio Mikhail Khodorkovsky ha perso la sua azienda e ha trascorso un decennio in prigione per aver avuto il coraggio di sfidare Putin. Anche il magnate dei media Vladimir Gusinsky è stato bandito dal Cremlino dopo essere stato uno stretto alleato di Putin, anche se continua a camminare per le strade di Mosca.

E non si tratta solo di oligarchi. Yevgeny Prigozhin è stato un criminale condannato prima di emergere come uno degli alleati più fidati di Putin. Il suo contributo comprendeva la gestione di una “troll farm” per diffondere la propaganda russa all’estero e la fondazione della famigerata società militare privata Wagner, responsabile di aver combattuto alcune delle battaglie più importanti – e più sanguinose – della Russia, anche in Ucraina.

Ma Prigozhin è diventato arrogante, criticando pubblicamente la strategia della Russia nella guerra in Ucraina. Quando i suoi consigli vennero ignorati, guidò i suoi mercenari del Gruppo Wagner in una marcia ammutinata verso il Cremlino, ma annullò l’insurrezione molto prima di raggiungere Mosca. Due mesi dopo, morì in un incidente aereo “accidentale”.

Il modello Stalin

Tutto questo viene direttamente dalla “guida operativa” dell’autoritario solitario per eccellenza, Josef Stalin, che eliminò sistematicamente i suoi stretti collaboratori, accusando molti di attività controrivoluzionarie. Il suo successore, il mio bisnonno Nikita Kruscev, sostituì il culto della personalità di Stalin – che non poteva tollerare alcun dissenso – con un “governo collettivo”, in cui si poteva ascoltare un po’ di opposizione, anche se l’ultima parola spettava comunque a lui. Ma quando Leonid Brezhnev strappò il potere a Kruscev nel 1964, indebolì rapidamente i colleghi che lo avevano aiutato ad arrivare fino a lì.

La Turchia offre un’ulteriore prova dei pericoli di un’alleanza con gli autoritari. Durante gli anni in cui Recep Tayyip Erdoğan è stato primo ministro, Fethullah Gülen – uno dei leader religiosi più importanti del paese, che presiedeva una rete capillare di organizzazioni mediatiche, istituti bancari e scuole islamiste – è stato uno dei suoi partner più stretti nel tentativo di imporre l’ “Islam politico” alla Turchia laica.

Quando Erdoğan è diventato presidente nel 2014, tuttavia, ha lavorato attivamente per arginare l’influenza di Gülen, che considerava una minaccia alla sua autorità. Quando un gruppo di ufficiali militari scontenti ha inscenato un fallito colpo di Stato nel 2016, Erdoğan è stato rapido nel puntare il dito contro Gülen, che a quel punto viveva in esilio autoimposto negli Stati Uniti. Alla morte di Gülen, avvenuta l’anno scorso, Erdoğan lo ha definito un «demone in forma umana».

Chi sarà il prossimo

Musk probabilmente non finirà in prigione o morirà in circostanze sospette. Ma le sue aziende perderanno quasi certamente il favore del governo statunitense. E se alcuni dei sostenitori più accaniti di Trump, come Steve Bannon, faranno la loro parte, potrebbe essere minacciato di essere deportato nel suo paese d’origine, il Sudafrica. Soprattutto, Trump ha bisogno di inviare un messaggio: nessuno – nemmeno la persona più ricca del mondo – può sfidarlo senza pagare un prezzo pesante.

Ma altri ci proveranno, o lui teme che lo facciano. Prima o poi, Trump dovrà ricordare chi comanda. L’unica domanda è chi sarà il prossimo.

Nina L. Krusciova, docente di Affari internazionali alla New School, è coautrice (con Jeffrey Tayler) di In Putin's Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia's Eleven Time Zones (St. Martin's Press, 2019).

©Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata