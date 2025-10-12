Mondo

Caso Trentini: da Villalobos a Tajani, quel rapporto difficile tra l’Italia e Maduro

Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, durante un incontro organizzato da Articolo 21
Stefano Vergine
12 ottobre 2025 • 07:00Aggiornato, 12 ottobre 2025 • 09:08

La vicenda Ramirez per il regime è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tra le vicende anche quella di un altro ex ministro. E gli incontri di Tajani

L'archiviazione dell'indagine su Rafael Ramirez, grande oppositore di Nicolas Maduro, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il caso che ha portato il regime di Caracas a scegliere di vendicarsi arrestando il cooperante italiano Alberto Trentini, ma non è questa l'unica ragione dietro il deterioramento dei rapporti tra il Venezuela e l'Italia. Per comprendere meglio il contesto che ha portato in carcere Trentini bisogna analizzare quanto successo negli ultimi anni sull'asse Caracas-R

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.