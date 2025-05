Al termine della messa d’insediamento, il pontificato di Leone XIV è entrato nel vivo. A dieci giorni dalla sua elezione avvenuta l’otto maggio scorso, Prevost dovrà uscire dalle dichiarazioni di principio e iniziare a governare. Certo, questo primissimo periodo non è stato inutile, anzi, è servito a delineare alcune grandi tematiche del tempo presente intorno alle quali si concentrerà il nuovo pontefice, e allo stesso tempo ha indicato la cornice ecclesiale all'interno della quale intende collocare il suo magistero.

E su quest'ultimo punto, non ci sono dubbi che il primo papa di origini statunitensi sia radicato nel Concilio Vaticano II, come ha fatto chiaramente intendere durante l’udienza con la fondazione “Centesimus annus”, quando ha detto, citando la costituzione apostolica conciliare Gaudium et Spes: «Come afferma il Concilio Vaticano II, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche».

Quindi il dialogo con le culture del proprio tempo, la consapevolezza che la Chiesa è solo uno dei protagonisti di quest’epoca, tanto che «ogni dottrina si riconosce frutto di ricerca e quindi di ipotesi, di voci, di avanzamenti e insuccessi, attraverso i quali cerca di trasmettere una conoscenza affidabile, ordinata e sistematica su una determinata questione». Su queste basi, il papa intende lavorare per l’unità della Chiesa e del genere umano, non per cancellare le differenze ma per valorizzarle in un contesto di incontro e cammino comune.

Sul piano internazionale, il pontefice ha fatto capire che l’impegno per la pace è un dato concreto, certificato non solo delle parole forti pronunciate fin da subito contro le guerre, ma anche dalla disponibilità annunciata dallo stesso pontefice per una mediazione della Santa Sede fra le parti in lotta in tutti gli scenari bellici, a cominciare dal conflitto in Ucraina.

Voci da Pechino

Tuttavia, c’è curiosità per capire come procederà papa Prevost sui tanti dossier aperti che lo attendono: sul suo tavolo c’è, fra le altre, la questione cinese. L’Accordo tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi siglato nel 2018 (che certo non è stato troppo apprezzato dagli Stati Uniti), è rimasto fino ad oggi segreto, c’è da credere che ora il pontefice potrà visionarlo direttamente e prendere atto delle clausole precise dell’intesa per valutarne pro e contro.

Sul piano ecumenico, Prevost prosegue il cammino avviato dal predecessore: infatti oggi vedrà in Vaticano il patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo, con il quale dovrebbe recarsi entro le prossime settimane a Nicea, in Turchia, per celebrare i 1700 anni dalla convocazione dell’omonimo concilio che stabilì alcuni principi di fondo della fede cristiana comuni a oriente e occidente.

Non è ancora chiaro quali saranno i viaggi successivi, Oltretevere si parla di una possibile visita in America Latina, a cominciare dal Perù, dove è stato missionario e vescovo per tanti anni, con una possibile puntata in Messico, paese nel quale il tema delle migrazioni è particolarmente sentito, il cui governo ha già invitato il pontefice. Più difficile un viaggio a breve in Terra Santa nonostante l’invito rivolto al papa dal presidente Herzog; Israele prosegue infatti la sua offensiva nella striscia di Gaza, e sotto questo profilo, va detto che la denuncia compiuta da Prevost al Regina Caeli al termine della messa d’insediamento delle sofferenze della popolazione palestinese senza citare il rilascio degli ostaggi rimanenti nelle mani di Hamas, non faciliterà le relazioni, già logorate, fra Santa Sede e governo Netanyahu.

Che ne sarà del C9?

Dal punto di vista della vita della Chiesa, c’è attesa per le prime mosse di Leone XIV; durante l’omelia di domenica infatti, il papa ha affermato che il vescovo di Roma non deve «cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri». Dal punto di vista pratico, bisognerà vedere se Prevost vorrà servirsi del C9, il consiglio dei cardinali creato da Francesco per essere supportato nel governo della Chiesa universale. Si tratta di un organismo che rappresenta, plasticamente, quel principio di collegialità rivendicato pure dal nuovo papa come cardine della Chiesa del prossimo futuro.

Va detto che, nel frattempo, il pontefice ha ricevuto nei giorni scorsi, buona parte dei capi dicastero della Curia romana, con i quali per altro, aveva collaborato fino a poche settimane fa in qualità di prefetto del Dicastero dei vescovi. E anzi, fra le prime scelte cui sarà chiamato il nuovo papa, c’è appunto quella di indicare il capo dicastero che lo sostituirà nel delicato compito di coadiuvarlo nella scelta dei vescovi di tutto il mondo.

E mentre il cardinale Pietro Parolin e il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto delle chiese orientali, insieme ad altri sono avviati verso la riconferma, altra casella attualmente scoperta è quella del Sostituto della Segreteria di stato per gli affari generali; l’arcivescovo Edgar Peña Parra, venezuelano, che ricopre l'incarico dal 2018, secondo la nuova costituzione apostolica che regola la vita della Curia romana, Praedicate evangelium, promulgata da papa Francesco nel 2022, la durata dell'incarico è quinquennale, di conseguenza Peña Parra avrebbe anche oltrepassato il limite già da tempo.

Un incognita pesa infine sulla Segreteria per l’economia guidata dall’economista laico Maximino Caballero Ledo, in carica dall’agosto del 2020. Un avvicendamento è possibile anche in questo caso: resta da vedere se il papa vorrà proseguire con l’esperienza di un esperto laico per gestire le complesse finanze vaticane.

