Daniel Bar-Tal: «Israele sta scivolando verso l’autoritarismo. Oggi è pericoloso usare la parola genocidio»

Spiegare questioni complesse con parole semplici e con umanità è la sua prerogativa. Oggi, sulla soglia degli ottant’anni, Daniel Bar-Tal è professore emerito. Docente per anni di psicologia sociopolitica all’università di Tel Aviv, ha ricoperto il prestigioso incarico di presidente della società internazionale degli psicologi. Di radice polacca, è una voce fuori del coro. Ha formulato la teoria dei conflitti intrattabili, in corso in Africa, come in Asia e in Medio Oriente, condivisa nel mondo