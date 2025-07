Bruxelles – Se la notte doveva contribuire a placare le acque, a Palazzo Berlaymont saranno rimasti delusi. L'accordo commerciale concluso tra l'Unione europea e gli Stati Uniti continua a far discutere, e praticamente a senso unico: tutti contro Ursula von der Leyen. Ha aperto le danze in mattinata il – prevedibile – intervento a gamba tesa del premier ungherese, Viktor Orbán, secondo cui il presidente americano, Donald Trump, si sarebbe «mangiato a colazione» la presidente della Commissione Ue, concludendo che «sarà difficile vendere come un successo» quest’accordo.

Ma anche voci meno euro-critiche si sono espresse in maniera durissima sull'intesa dei dazi al 15 per cento. In particolare, da Parigi. Il premier francese, François Bayrou, ha parlato di «un giorno buio quando un'alleanza di popoli liberi, uniti per affermare i propri valori e difendere i propri interessi, decide di sottomettersi», mentre il ministro delegato per l'Europa, Benjamin Haddad, ha rilanciato la possibilità di ricorrere allo strumento anti-coercizione.

Persino il commissario francese, Stephane Séjourné, pur nei limiti del dovuto supporto all'operato di von der Leyen («l'accordo ci permette di evitare una guerra commerciale potenzialmente disastrosa»), ha parlato di «molto lavoro da fare per garantire un commercio più equo in diversi settori».

Palesi violazioni

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha invitato il presidente Emmanuel Macron a opporsi alla firma dell'accordo «in un moto di orgoglio nazionale», aprendo quindi di fatto il lungo dibattito sulla ratifica a cui l'intesa dovrà essere sottoposta. Dura perfino la stessa famiglia politica europea di von der Leyen, il Partito popolare europeo: l'accordo «costituisce una palese violazione dei principi del Wto e un grave colpo alla competitività industriale europea», ha dichiarato il portavoce del gruppo per il Commercio internazionale, Jorgen Warborn.

Più che tiepido anche il premier spagnolo, Pedro Sanchez: «Apprezzo lo sforzo della Commissione europea e sostengo questo accordo commerciale, ma lo faccio senza alcun entusiasmo», ha dichiarato. Nell'esiguo fronte dei "non delusi" figura, ovviamente, il capo negoziatore dell'Ue, il commissario al Commercio Maros Sefcovic, che presentando l'accordo in conferenza stampa ha parlato del «miglior accordo che potessimo ottenere in circostanze molto difficili», dettagliando poi: «Se alcuni credono ancora che si possa tornare alla situazione precedente al 2 aprile, penso che sia abbastanza ovvio che il mondo che c'era prima del 2 aprile non c'è più, e dobbiamo semplicemente adattarci».

Sefcovic ha definito il 15 per cento di dazi trasversali concordati una soglia «accettabile», se comprensiva anche dei dazi pre-Trump. «Una guerra commerciale può sembrare allettante per alcuni, ma comporta conseguenze gravi», ha ammonito il commissario, insistendo sul fatto che dazi del 30 per cento avrebbero di fatto «fermato il commercio transatlantico e messo a serio rischio 5 milioni di posti di lavoro».

Parole positive anche da parte del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, uno dei primi a commentare l'accordo, secondo cui si è evitata «un'escalation inutile» che «avrebbe colpito duramente l'economia tedesca orientata all'export». In particolare, Merz ha citato il settore automobilistico, «dove i dazi attualmente al 27,5 per cento verranno quasi dimezzati al 15 per cento».

A questo proposito, sono emersi nuovi dettagli tecnici dell'accordo. Per i prodotti che sono interessati dall'indagine relativa alla sezione 232 del Trade Expansion Act, come farmaci e semiconduttori, fonti europee parlano di un accordo politico tra Ue e Usa per far sì che, anche se Washington dovesse imporre dazi al termine dell'indagine – ad oggi sono a zero – questi non superino il 15 per cento. Sull'acciaio, invece, verrà stabilita una quota «storica» sul quale si applicherà la cosiddetta tariffa per la «nazione più favorita», generalmente bassa. Al di là di tale soglia, si passerà al 50 per cento attualmente imposto da Trump.

Dall’energia al digitale

Sull'agroalimentare, Bruxelles e Washington continueranno a negoziare per definire alcuni prodotti su cui verrà applicato un regime di zero dazi: alcuni prodotti voluti dagli Usa, per cui la produzione in Europa è scarsa o nulla (come la carne di bisonte), e alcuni richiesti dall'Ue, tra cui potrebbero rientrare vini e alcolici (questi ultimi più probabili, secondo fonti Ue).

Sull'energia, dove l'Ue si è impegnata per acquisti da 750 miliardi nei prossimi tre anni (obiettivo che viene definito «realistico»), questi saranno suddivisi tra petrolio, gas naturale liquido e nucleare, ma come nel caso dell'impegno sulle armi e sugli investimenti da 600 miliardi – che saranno privati – la Commissione non ha veri e propri strumenti per obbligare gli Stati membri e le imprese.

Sul digitale, infine, fonti europee assicurano che nessun impegno è stato preso su eventuali tassazioni o revisioni della legislazione europea. In totale, Bruxelles si aspetta che le entrate per Washington aumentino di dieci volte, dai 7 miliardi precedenti fino a circa 80 miliardi. Con un bottino del genere, difficile non parlare di una vittoria su tutti i fronti. Per Trump.

