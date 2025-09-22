Dai dazi alla disoccupazione, tutti i disastri economici di Trump

true false

«L’economia a due velocità è tornata negli Stati Uniti», scrive il conservatore Wall Street Journal: con la classe media che perde terreno, gli americani con redditi elevati e più anziani che se la passano meglio che mai, mentre la situazione dei lavoratori a basso reddito e dei giovani sta precipitando sempre di più. Questo è il risultato delle politiche economiche liberiste e mercantili di Donald Trump che rende sempre più ricco chi lo è già a discapito di quelli che non ce la fanno ad arrivar