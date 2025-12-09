i numeri record del regime di xi

Export, le paure dell’Ue per il boom della Cina. Ma sui dazi i leader restano divisi

Michelangelo Cocco
09 dicembre 2025 • 20:22

L’export di beni cinesi verso l’Europa è aumentato del 14,8 per cento, mentre quello verso gli Usa è diminuito del 28,6 per cento. Eppure la Germania e la Francia hanno posizioni opposte sulle tariffe nei confronti di Pechino. Il ministro tedesco Wadephul è contrario, Macron la settimana scorsa voleva misure forti: «Squilibri insostenibili» 

Al governo tedesco non deve essere apparso eccessivo il surplus commerciale monstre della Cina nei primi undici mesi dell’anno: 1.076 miliardi di dollari, che ha superato il record precedente, 992 miliardi di dollari, relativo all’intero 2024. Buona parte di ciò che la fabbrica del mondo vende all’estero – generando ogni mese un avanzo di cento miliardi di dollari rispetto alle sue importazioni – si riversa, per effetto dei dazi trumpiani, sempre più nell’Unione. L’export di beni cinesi verso l’

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.