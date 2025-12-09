Export, le paure dell’Ue per il boom della Cina. Ma sui dazi i leader restano divisi

L’export di beni cinesi verso l’Europa è aumentato del 14,8 per cento, mentre quello verso gli Usa è diminuito del 28,6 per cento. Eppure la Germania e la Francia hanno posizioni opposte sulle tariffe nei confronti di Pechino. Il ministro tedesco Wadephul è contrario, Macron la settimana scorsa voleva misure forti: «Squilibri insostenibili»