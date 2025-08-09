Lula vuole sollevare il caso dazi a Ginevra, peccato che il multilateralismo – tribunali inclusi – sia già in tilt. Il tycoon ha rotto il giocattolo liberale che lo stesso leader brasiliano credeva di poter emendare
La Wto è un vecchio arnese e Trump le dà il colpo di grazia
09 agosto 2025 • 20:09
Lula vuole sollevare il caso dazi a Ginevra, peccato che il multilateralismo – tribunali inclusi – sia già in tilt. Il tycoon ha rotto il giocattolo liberale che lo stesso leader brasiliano credeva di poter emendare