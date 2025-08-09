Lula vuole sollevare il caso dazi a Ginevra, peccato che il multilateralismo – tribunali inclusi – sia già in tilt. Il tycoon ha rotto il giocattolo liberale che lo stesso leader brasiliano credeva di poter emendare

Sembra uscita da un’altra epoca la richiesta del presidente brasiliano di convocare la rappresentanza diplomatica statunitense a Ginevra, davanti alla World Trade Organization (l’Organizzazione mondiale del commercio). Lula esige «rispetto» da Trump dopo l’imposizione di una tassa del 50 per cento sull’import di merci carioca.

Secondo le regole Wto, i paesi che ne fanno parte non possono elevare dazi oltre un livello massimo concordato, né praticare percentuali diverse ai diversi partner per gli stessi prodotti, se non per aiutare paesi molto poveri o in caso di calamità ed emergenze. Ma questa è una pallottola spuntata: come ha sostenuto Mario Draghi, «le organizzazioni internazionali create per supervisionare l’equità del commercio globale non sono mai state dotate di indipendenza e poteri equivalenti». Il fatto è che la Wto dovrebbe anzitutto punire con aspre sanzioni la concorrenza sleale, ma gli Stati Uniti – per una decisione di Trump del 2019 – glielo impediscono.

Da più parti si ipotizza la riforma o il superamento dell’organizzazione, sostenuto da insospettabili no global dell’ultima ora. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ad esempio, ha proposto che l’Ue crei una Wto semiautarchica, dotata di un proprio tribunale commerciale, tra i 27 stati membri Ue, la Gran Bretagna e gli 11 paesi aderenti all’Accordo trans-pacifico (Cptpp) tra cui Canada, Australia, Giappone, Singapore e Brunei. Un contro-multilateralismo caricaturale, se si confrontano i suoi 39 potenziali promotori con i 164 membri della Wto, pari al 97 per cento degli scambi globali.

Ascesa e declino

La Wto, al solo nominarla, rievoca gli anni d’oro della globalizzazione: un altro presidente Usa, Bill Clinton, dopo la caduta del Muro di Berlino ne indusse la creazione nel 1995 per esportare, oltrecortina e nel mondo, più merci ma anche quell’«idea rivoluzionaria» che, a suo avviso, ci aveva messo in sicurezza dopo la Seconda guerra mondiale. Per Clinton, la “libertà” intesa come «democrazie libere, liberi mercati, libera circolazione delle idee, libera circolazione delle persone» era «la via più sicura per la massima prosperità per tutti».

Nel 1998 Clinton sostiene in sede Wto che «Russia e Cina, dove un tempo le catene del socialismo di stato soffocavano l'imprenditorialità, si stanno muovendo per unirsi alla fiorente comunità delle economie libere. Il commercio sta creando prosperità tra le nazioni delle Americhe e offre speranza alle economie emergenti in Africa».

Solo un anno dopo, a Seattle, saranno proprio i paesi africani a far saltare la Conferenza ministeriale della Wto, frustrati dal fatto che gli Usa non mettano in discussione nemmeno un dollaro dei propri ingenti sussidi interni, mentre chiedono loro di azzerare tutte le protezioni. L’Organizzazione era cresciuta: dai 23 membri fondatori, con Usa e Ue leader indiscussi, si era già oltre i 130, e le decisioni, da prendere per consenso, non coincidevano più con i soli interessi del Nord.

A Ginevra, e in ogni angolo del mondo dove la Wto si riuniva, spuntavano picchetti e manifestazioni, mentre associazioni ed economisti “altermondialisti” come Martin Khor, Walden Bello, Susan George si riunivano in hotel o istituti religiosi fuori mano con decine di delegazioni governative per valutare i testi degli accordi e inceppare insieme la macchina negoziale se non orientata a diritti e benessere condiviso.

In quelle riunioni già emergeva come la Wto non fosse adatta a tenere insieme opportunità ed equità, perché il suo obiettivo unico era far crescere gli scambi senza alcuna considerazione degli impatti. Walden Bello ipotizzò che, come le regole globali del lavoro si negoziavano tra stati, imprese e sindacati nell’agenzia delle Nazioni Unite dedicata, l’Ilo, anche i negoziati commerciali andavano ricondotti a Unctad, organismo Onu competente su commercio e sviluppo. Le loro regole sarebbero state, così, ancorate all’osservanza delle convenzioni Onu a protezione dei diritti umani, sociali e dell’ambiente, e non acriticamente soggette a mercato e libera concorrenza come in Wto.

Lula e Trump

Lula, che frequentava e ospitava questi incontri, come il Forum sociale mondiale per cui il superamento della Wto era un cardine dell’agenda di movimento, ha sempre scommesso, al contrario, sulla propria capacità di incidere sulla Wto. Da presidente del Brasile, nel 2003, definì il nuovo flop dell’Organizzazione a Cancun «un grandissimo gol», perché i paesi latinoamericani e africani, uniti nel G22, avevano fatto muro insieme contro le pretese di Usa e Ue. Diventò paladino dei Negoziati dello sviluppo, lanciati nel 2001 dopo il crollo delle Torri gemelle, che univano nuove liberalizzazioni a promesse per le economie emergenti.

Con l’ingresso di Cina e Russia in Wto, i Brics presero forma, ma gli interessi divergenti dentro e fuori il nuovo polo, combinati alla crisi finanziaria globale, impantanarono di nuovo le trattative. Nel 2008 Lula abbracciò, così, il piano dell’Europa di creare con India e Usa un nuovo gruppo di spinta, i G4, per sbloccare i negoziati. Ennesimo tentativo fallito. Nel 2013, quando a Brasilia c’è la sua pupilla Dilma, Lula piazza uno dei suoi uomini più fidati, Roberto de Azevedo, alla direzione generale della Wto. Non c’è nessun risultato di sostanza.

Nel 2016 arriva Trump: nel primo mandato da presidente Usa, accusa la Wto «di essere stata creata per fare gli interessi di tutti tranne i nostri» e decide di non dare il suo consenso alla nomina di nuovi giudici per l’organismo d’appello della Wto sulle dispute commerciali tra i paesi membri, paralizzandola. Biden non cambia linea.

Se il Brasile formalizza un ricorso contro gli Usa, un organismo tecnico della Wto potrà stabilire se ha torto o ragione ma non avrà un giudice per valutare le obiezioni, le sanzioni e renderle esecutive: un contrappasso alla fiducia di Lula nel libero mercato come bussola per gli stati verso l’equità e la ridistribuzione.

«Chiamatela economia partecipativa, socialdemocrazia, economia popolare o socialismo: ciò che è essenziale è che il mercato venga drasticamente reintegrato nella società, soggetto ai valori umani fondamentali di comunità, giustizia, uguaglianza e solidarietà», era l’appello di Bello nel 2008, contro l’insufficienza delle democrazie liberiste nell’affrontare le crisi da esse stesse provocate. Quasi vent’anni dopo, con una guerra commerciale globale deflagrata e i cannoni col colpo in canna, che qualcuno di buon senso a Ginevra, Brasilia, Bruxelles e a Roma finalmente lo ascolti.

