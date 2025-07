Levi's, oltre che in Vietnam e Cina, compra i suoi jeans in Bangladesh e India. Apple produce la maggior parte dei suoi prodotti in Cina, India e Vietnam. Ecco perché l’impatto dei dazi sui grandi marchi americani farà crescere l’inflazione negli Usa e porterà maggiore povertà in Asia

Prendiamo Nike, uno dei marchi americani più venduti al mondo. La multinazionale fondata nel 1964 a Eugene, Oregon, non possiede fabbriche all’estero che realizzano i suoi prodotti. Collabora però con oltre 500 produttori locali, fornitori che impiegano in tutto quasi 1,2 milioni di lavoratori nel mondo. Mezzo milione di questi si trova in Vietnam, su cui è già stato definito un dazio del 20 per cento.

Altri 280mila lavoratori sono in Indonesia (dazi minacciati del 32 per cento), il resto è in Cina (accordo fatto per dazi al 10 per cento) e in Cambogia (45 per cento minacciati). Quale sarà l’effetto delle tariffe imposte da Donald Trump sui paesi asiatici dove Nike produce i suoi quasi 50 miliardi di dollari di fatturato annuo?

Apple in China

Il discorso vale per Nike, ma anche per tante altre grandi società americane. Levi’s, ad esempio, oltre che in Vietnam e Cina compra i suoi jeans in Bangladesh (37 per cento) e India (26 per cento). Apple produce la maggior parte dei suoi prodotti in Cina, India e Vietnam. Nvidia, il leader di mercato nella produzione dei chip, ha i suoi principali stabilimenti a Taiwan (32 per cento). I vestiti e delle scarpe venduti nei negozi statunitensi come Walmart e Target sono prodotti in maggioranza in Cina, Vietnam e Bangladesh.

Su Amazon, i venditori con sede in Cina detengono una quota di mercato superiore al 50 per cento. Insomma, moltissimi prodotti e catene di fornitura americane verranno investiti dall’effetto dazi, da vedere se nella forma leggera del 10 per cento applicata a quasi tutti (non alla Federazione Russa, unico grande paese escluso dalla lista mostrata dal Trump lo scorso 2 aprile alla Casa Bianca) oppure in quella più aggressiva per ora solo minacciata, che dovrebbe entrare in vigore l’1 agosto e che prevede tariffe molto alte per alcune nazioni del mondo tra cui, in particolare, quelle alleate di Pechino.

L’industria di Nike

Nike, dicevamo. I suoi due grandi bacini di manodopera sono il Vietnam e l’Indonesia. Con la Repubblica socialista del Vietnam, Trump era partito ad aprile minacciando il 46 per cento. L’accordo si è chiuso – uno dei tre finora conclusi (gli altri con Cina e Gran Bertagna) – con un’imposta del 20 per cento su tutti i prodotti vietnamiti. Per l’Indonesia resta al momento la percentuale fissata dal presidente statunitense durante lo show del cosiddetto Liberation Day: 32 per cento. In che modo i dazi aiuteranno gli Stati Uniti e i sostenitori del “Make America Great Again”?

Se l’obiettivo dell’amministrazione Trump è riportare le produzioni in patria, la strada non sembra quella giusta, almeno per i settori in cui opera Nike. I tentativi di automatizzare l’industria delle scarpe finora non hanno dato risultati promettenti. La produzione di calzature, così come quella dell’abbigliamento, rimane un attività che richiede molta manodopera, e gli stipendi nel settore tessile nel sud est asiatico sono infinitamente inferiori a quelli degli Stati Uniti.

Ad aprile, ProPublica ha raccontato che in Cambogia, in una fabbrica che produceva per Nike, la maggior parte dei lavoratori guadagna 1 dollaro al giorno, il salario minimo nel paese. Forse è un caso estremo, ma anche con dazi raddoppiati rispetto a quelli attuali sarebbe impossibile eguagliare un costo del lavoro del genere negli Stati Uniti. Quindi, chi trarrà beneficio dai dazi americani verso i grandi produttori tessili del mondo?

L’effetto negativo del protezionismo trumpiano non sarà solo questo. Dazi del 20 per cento, quelli ad esempio già imposti al Vietnam, comportano un aumento dei costi del 20 per cento per Nike negli Usa, la quale ha due possibilità davanti. Se non vuole rinunciare ad aumentare gli utili, eventualità improbabile, dovrà trasferire i costi sui consumatori oppure sui lavoratori. O su tutti e due.

Significherebbe, per un cittadino americano, pagare il 20 per cento in più per un paio di Nike. O, per un lavoratore del Vietnam, guadagnare il 20 per cento in meno a parità di ore lavorate. Per Nike, e per i consumatori americani, ci sarebbe solo una via d’uscita: trasferire la produzione in un altro paese dove gli stipendi sono minimi, ma dove Trump non ha proposto dazi superiori al 10 per cento.

Per i paesi dove attualmente si produce quasi tutto il tessile del mondo sarebbe un colpo difficile da sostenere. E infatti, davanti alle minacce del presidente degli Usa, alcuni stanno cercando di negoziare. Indonesia e Thailandia si sono offerte di acquistare più prodotti americani e di ridurre le tasse sulle importazioni dagli Stati Uniti, sperando che l’imposta annunciata da Trump venga ridotta. Ci sono però paesi più poveri, come la Cambogia, che si trovano ad affrontare una tariffa doganale minacciata del 49 per cento, ma anche volendo non sono in grado di aumentare gli acquisti dagli Usa.

Il tessile è sicuramente un settore particolare, su cui la manifattura americana non può competere, mentre ci sono comparti, come quello dell’automotive o della siderurgia, dove il costo dei lavoratori americani può diventare competitivo con dei dazi sulle importazioni.

Soldi europei

Qui il nemico di Trump non è tanto la Cina, quanto più l’Europa. In attesa di capire come finiranno le trattative con Bruxelles, se davvero termineranno entro il primo agosto, restano per ora alcuni fatti. I dazi al 10 per cento già in vigore hanno portato soldi al bilancio federale degli Stati Uniti e fatto calare il valore del dollaro di circa il 15 per cento, fattore che dovrebbe aiutare le esportazioni americane. L’aumento delle imposte sui beni importati, però, porterà certamente inflazione negli Stati Uniti, con la possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed che non farebbe bene a Wall Street.

Molto meno probabile, invece, che aziende come Nike o Levi’s riportino la produzione in America a causa dei dazi. Scarpe e vestiti degli americani, forse anche telefoni e computer, potrebbero continuare ad essere prodotti fuori dagli Stati Uniti anche dopo la messa in discussione della globalizzazione da parte di Trump. Solo che costerebbero più di oggi agli americani. Il popolo di Trump potrebbe accettarlo, ma nel frattempo lo stipendio medio nazionale dovrebbe alzarsi.

