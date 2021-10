Il deputato conservatore David Amess è rimasto ferito a morte all’età di 69 anni in seguito a un accoltellamento avvenuto mentre teneva un intervento nel suo collegio elettorale a Leigh-on-Sea. A confermare la notizia, circolata inizialmente su Twitter è il Guardian.

«È stato pugnalato diverse volte», aveva detto alla Reuters John Lamb, un consigliere locale che era sul posto. «Non siamo sicuri di quanto sia grave, ma non promette bene». A nulla è servito il lungo intervento dei paramedici che sono intervenuti.

Secondo quanto riporta la polizia dell’Essex su Twitter un uomo di 25 anni è stato arrestato e per il momento non si cercano altre persone. Dallo stesso account Twitter le forze dell’ordine hanno ricostruito brevemente l’accaduto: «Siamo stati chiamati alle segnalazioni di un accoltellamento in Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, poco dopo le 12.05 di oggi. Gli agenti erano sulla scena poco dopo, hanno arrestato un uomo e recuperato un coltello. È attualmente in custodia». Per ora non si temono rischi per l’ordine pubblico, ma secondo quanto riferisce il Guardian, l’antiterrorismo sta assistendo le indagini condotte dalla polizia dell’Essex.

Chi era il deputato

David Amess, spostato e con cinque figli, è un politico di lunga data. Ha iniziato la sua carriera politica, durata ben 38 anni, nel 1983 quando è stato eletto deputato nella città di Basildon, mentre dal 1997 rappresenta il Southend West nella contea dell’Essex. Non ha mai ricoperto incarichi politici ministeriali e nell’ultimo periodo ha portato avanti varie iniziative a tutela degli animali.

I precedenti

L’attacco al deputato Amess non è un caso eccezionale. Già nel 2010 il deputato laburista Stephen Timms è stato accoltellato nel suo collegio elettorale da uno studente che si era radicalizzato online. Lo stesso è accaduto alla deputata Jo Cox, anche lei parlamentare appartenente al partito laburista inglese, rimasta uccisa in un attacco compiuto per mano di un terrorista di estrema destra. Sull’accoltellamento di oggi è intervenuto anche Brendan Cox, vedovo della parlamentare, con un post su Twitter.

Nicola Sturgeon, la prima ministra scozzese, è stata tra le prime ad esprimere cordoglio sui social network. «I rappresentanti eletti di tutto lo spettro politico sono uniti nella tristezza e nello shock oggi. In una democrazia i politici devono essere disponibili e aperti al confronto, ma nessuno merita che gli venga tolta la vita mentre lavora e rappresenta i suoi elettori». Sull’attacco si è espresso anche il primo ministro inglese Boris Johnson che ha detto: «David era un uomo che credeva appassionatamente in questo paese e nel suo futuro» e ha aggiunto «abbiamo perso oggi un ottimo funzionario pubblico e un amico e collega molto amato».

