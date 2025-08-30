Reportage dagli inviati di Presa diretta nel Tennessee, tra sermoni mistici e politici al tempo stesso, bandiere a stelle e strisce, croci, riferimenti a Capitol Hill e cappellini Maga: «Noi combattiamo per una nazione governata da Dio, secondo i principi della Bibbia. Combattiamo contro la propaganda woke della sinistra, solo il presidente può aiutarci a vincere». Perché una cosa è chiara: è stato il patto tra repubblicani ed evangelici a riportare il tycoon alla Casa Bianca

Più che una chiesa, la Patriot Church sembra un vecchio fienile. Anzi, a dire il vero, fino a pochi anni fa lo era. Uscendo dalla Highway 321, la struttura si intravede già dalla strada principale: tra le case basse della periferia di Knoxville fa capolino l’enorme bandiera a stelle e strisce dipinta sul tetto. «Ma quella c’era già prima che fondassimo la chiesa», garantisce il pastore Ken Peters. Oggi all’interno, al posto di paglia e attrezzi da lavoro ci sono croci, bibbie e cappellini rossi Maga.

Quando sale sul palco, Peters si lancia in un lungo sermone che tiene insieme versetti della Bibbia, visioni messianiche e politica: «Grazie a Dio Trump è diventato presidente, perché il primo giorno ha firmato un ordine esecutivo per liberare tutti i prigionieri del 6 gennaio». Già, perché c’era anche lui a Washington, quel giorno di quattro anni fa. Ci era andato con il jet privato di Mike Lindell, imprenditore e amico personale di Donald Trump e, neanche a dirlo, principale teorico del complotto elettorale. «Se non impugneremo lo scudo della fede, Satana prenderà il controllo di questa terra!», aveva urlato Peters alla folla inferocita.

Bandiere cristiane

I simboli religiosi, le croci, le bandiere cristiane ostentate quel giorno fanno capire quanto identità religiose e politiche avessero iniziato a fondersi a destra, unite dalla convinzione che le elezioni del 2020 fossero state rubate a Donald Trump.

Peters non era poi stato indagato dall’Fbi perché si era guardato bene dall’entrare fisicamente a Capitol Hill, ma è evidente il filo rosso che lega questa piccola chiesa del Tennessee al fondamentalismo religioso americano che ha contribuito a far eleggere il magnate newyorchese. Peters lo spiega senza giri di parole: «Noi combattiamo per una nazione governata da Dio, secondo i principi della Bibbia. Combattiamo contro la propaganda woke della sinistra che si sta impadronendo del nostro paese, e solo Donald Trump può aiutarci a farlo. È un matrimonio d’interesse: noi raggiungiamo i nostri obiettivi, lui ottiene i suoi voti».

Di quanti voti stiamo parlando? Gli evangelici sono il gruppo più numeroso tra i protestanti americani, circa 80 milioni di persone. Il 5 novembre del 2024 quelli che sono andati alle urne hanno votato compatti (oltre l’80 per cento) per rimettere Donald Trump alla guida del paese. Si tratta quindi di decine di milioni di persone, che ogni domenica ascoltano i loro pastori parlare di Dio, fede e politica. «E votano sempre come un gruppo unito, è uno dei maggiori blocchi elettorali in America», spiega Lee Fang, giornalista investigativo che ha studiato i legami tra politica e gruppi di interesse religiosi.

A testa bassa contro i diritti

In cambio del proprio voto i cristiani nazionalisti, così si definisce questa frangia più estrema del movimento evangelico, hanno ottenuto vittorie decisive: negazione dell’ideologia gender (vi ricordate Trump che dal palco il giorno dell’inaugurazione afferma «da oggi esistono solo due generi, maschio e femmina»?), lotta alle politiche di diversità, equità, inclusione, controllo dei programmi scolastici pubblici, finanziamenti a favore dell’istruzione privata religiosa improntata su un’ottica creazionista, restaurazione della famiglia tradizionale.

Ma, soprattutto, il colpo decisivo, il vero cavallo di battaglia della destra religiosa: la limitazione del diritto all’aborto. Grazie ai tre giudici conservatori nominati da Trump nel primo mandato, la Corte Suprema nel giugno 2022 ha annullato la sentenza del 1973, nota come Roe vs Wade, che riconosceva l’aborto come diritto costituzionale. Da quel momento ogni singolo Stato può vietare l’interruzione di gravidanza. Il risultato oggi è che in più della metà degli Stati americani l’aborto è completamente negato o molto limitato.

In un video messaggio inviato all’ultima Marcia per la vita, evento annuale organizzato dalle associazioni più conservatrici del paese, Trump non ha mancato di compiacersi per il suo ruolo decisivo: «La Roe vs Wade ha avuto effetti disastrosi. Quel grave errore storico è stato corretto tre anni fa. E sono orgoglioso di aver contribuito. Nel mio secondo mandato, sosterremo ancora con orgoglio le famiglie e la vita».

Il patto tra i repubblicani e gli evangelici non è una novità nel panorama politico americano. Già sul finire degli anni Settanta si erano uniti, contribuendo all’elezione di Ronald Reagan. Ciò che è cambiato oggi è che non solo i temi, ma anche i leader religiosi sono entrati direttamente alla Casa Bianca. Qualche esempio? Pochi giorni dopo essersi insediato, Trump ha nominato Paula White, sua consigliera spirituale di lungo corso, a capo dell’Ufficio della Fede, un vero e proprio dipartimento della Casa Bianca. Ha formato una Commissione sulla libertà religiosa, con l’obiettivo dichiarato di combattere i pregiudizi anti-cristiani nel mondo. Ha istituito il Consiglio nazionale consultivo per la fede, una rete di decine di migliaia di leader religiosi che si riuniscono periodicamente con membri dell’amministrazione.

Nelle stanze del potere

«Ci siamo infiltrati in tutte le stanze del potere, ed è successo così in fretta!»: Malachi O’Brien non si nasconde certo dietro un dito. È uno dei pastori che fanno parte del Consiglio, uno dei più radicali: «Vorremmo politiche ancora più conservatrici da Trump, ad esempio vorremmo che fossero aboliti i matrimoni gay. E siamo abbastanza potenti da portare le nostre richieste a Washington. È perfetto Trump? Certo che no. Ma Dio lo sta usando per una rinascita spirituale dell’America».

Questo articolo è un’anticipazione dell’inchiesta di PresaDiretta “Trump l’uomo di Dio”, che andrà in onda domenica 31 agosto ore 20.30 su Rai3

