Reportage dagli inviati di Presa diretta nel Tennessee, tra sermoni mistici e politici al tempo stesso, bandiere a stelle e strisce, croci, riferimenti a Capitol Hill e cappellini Maga: «Noi combattiamo per una nazione governata da Dio, secondo i principi della Bibbia. Combattiamo contro la propaganda woke della sinistra, solo il presidente può aiutarci a vincere». Perché una cosa è chiara: è stato il patto tra repubblicani ed evangelici a riportare il tycoon alla Casa Bianca
«Dio usa Trump per la rinascita spirituale dell’America». Viaggio nella destra cristiana Usa
30 agosto 2025 • 07:00
