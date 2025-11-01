Dietro i migranti, le madri: le voci di chi resta nel limbo

true false

Tra sfoggio marziale, dispiegamento di forze e una Boulevard de l’Indépendance della capitale Bamako vestita a festa, il 22 settembre il Mali ha festeggiato il 65° anniversario dell’indipendenza dalla Francia. La giunta militare di Assimi Goïta, insediatasi al potere nel maggio 2021 a seguito di un secondo colpo di stato in meno di un anno, ha puntato molto su questa storica occasione che tra sfilate militari, discorsi e spettacoli è andata avanti per oltre sei ore. Il miraggio della sicurezza