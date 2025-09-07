Un bilancio per il 40 per cento dedicato alla spesa militare e di sicurezza e un’inflazione galoppante. I dati sono pochi ma parlano chiaro: Mosca non è in grado di protrarre all’infinito il suo sforzo bellico

Non occorre aderire a qualche teoria del complotto per dubitare di un paese che nasconde le sue statistiche su economia e demografia, inonda di petrolio il mondo e ha le file alle pompe di benzina. Se poi lo stesso paese ha circa 300 miliardi di dollari congelati nelle banche centrali dei suoi presunti nemici, ha un bilancio che per il 40 per cento è dedicato alla spesa militare e in sicurezza, ha un tasso ufficiale di interesse al 18 per cento e ha un’inflazione galoppante, qualche legittima cautela, soprattutto nel sentirlo raccontare e raccontarsi come una corazzata di stabilità, dovrebbe venire.

Già tra l’estate e l’autunno dello scorso anno, l’economia russa si preparava a tirare i remi in barca. Alla fine del 2024, la governatrice della banca centrale alzava il tasso d’interesse al 21 per cento e lo stato ancora sosteneva, attraverso un programma generalizzato di prestiti preferenziali all’8 per cento (oggi non più praticato perché troppo oneroso), i mutui per le case dei privati.

Si veniva da un 2023 nel quale salari reali e reddito disponibile medio erano sensibilmente saliti per una ragione essenziale: mancava la manodopera (tanti mobilitati, tanti emigrati, tanti morti sul fronte). La bonaccia sul lato dei salari era tale che Mikhail Matovnikov, analista capo di Sberbank (prima banca russa), affermava che «circa l’11 per cento della popolazione del paese ha triplicato il proprio reddito in due anni».

Ma il boom dell’industria bellica, sempre stando alle dichiarazioni della Banca Centrale, era ormai arrivato al suo limite fisiologico. La carenza di valuta pregiata e di capitali esteri iniziava a rendere complicato l’approvvigionamento di alcuni beni e tecnologie delle quali non si poteva fare a meno. Gazprom presentava il primo bilancio in perdita dei suoi 24 anni di storia. L’anno – partito forte grazie agli investimenti pubblici nel settore bellico – registrava comunque un Pil con un segno positivo del 4,3 per cento e un deficit dell’1,7 percento.

Inflazione e auto

Da allora, la situazione complessiva non ha fatto altro che mantenere le premesse e continuare a irrigidirsi. L’inflazione non ha ceduto il passo e l’unica cosa che si è accomodata è il cambio con il dollaro (aveva raggiunto e superato quota 113, dopo l’elezione di Trump si è attestato sugli 80 rubli). Il tasso ufficiale è così sceso, molto lentamente, al 18 per cento, ma gli attuali prestiti praticati sul mercato dalle banche superano il 22 per cento. Già nel 2024 il volume dei mutui era sceso circa del 40 per cento.

A giugno di quest’anno, rispetto all’anno precedente, si è arrivati a un meno 66 per cento. Nell’estate è poi arrivata la speculazione sui prezzi all’ingrosso del carburante. Da gennaio il prezzo in borsa dell’I-95 (benzina senza piombo più comune) è cresciuto del 55 per cento. Lo straordinario rialzo non si è automaticamente scaricato sui prezzi alla pompa solo perché il governo – come extrema ratio – ha bloccato le esportazioni di carburante raffinato verso l’estero.

Ciò non ha comunque impedito aumenti generalizzati dei prezzi e relativa penuria, con annesse code nelle stazioni di servizio, per tutta la periferia della Federazione: dalla Crimea e dalle regioni occupate del Donbass fino all’estremo oriente (Chabarovsk, Sachalin, Curili, eccetera).

Attualmente, sembra che il blocco sarà in vigore fino a fine settembre e verrà progressivamente allentato solo a partire da ottobre. Per giustificare questa scarsità, gli analisti russi, sui media ufficiali, hanno tirato in ballo le più diverse ragioni (dalla domanda per i raccolti estivi alla logistica).

È invece assodato che sia un danno correlato alle dozzine di attacchi dei droni ucraini, un sistematico modus operandi che nell’ultimo anno ha preso di mira raffinerie, impianti, depositi, stazioni di pompaggio e serbatoi di scorta sparsi per tutta la Russia. Sempre sul fronte automobilistico, l’alleato cinese non sembra poi essere minimamente d’aiuto. All’ombra del Cremlino, la politica commerciale e industriale cinese appare quella usata ovunque nel mondo.

Dopo il 2022, marchi come Haval, Geely, Lixiang hanno riempito le concessionarie russe e oggi è cinese un’automobile su due venduta nel paese. Il punto è che circa la metà dei brand cinesi che operano in Russia non ha nemmeno aperto un ufficio di rappresentanza locale.

La regola

Nel frattempo, di impianti e fabbriche – fatta eccezione per quelli svenduti in seguito all’abbandono da parte delle aziende occidentali e giapponesi – non se ne vedono affatto. Le auto cinesi piazzate sul mercato russo sono soprattutto quelle che avanzano dall’enorme sovrapproduzione nazionale di Pechino. La situazione, anche in termini di perdita di capacità tecnologica e produttiva, è talmente seria che la Duma ha proposto a metà luglio di imporre dazi.

Ovviamente, una misura del genere – altrove puramente economica –avrebbe in Russia dei connotati del tutto politici. Ed è questo forse il limite più palese di un sistema che antepone lo sforzo bellico a tutto il resto.

Si sta affermando così la regola dell’un terzo: un terzo delle imprese nel primo semestre del 2025 lamenta un peggioramento delle proprie condizioni di business; un terzo sta operando in perdita (siamo vicini ai dati disastrosi della pandemia: ogni quattro rubli di profitto ce ne è uno di perdite); un terzo ha ridotto il proprio budget per le spese IT (information Technology) in una misura compresa tra il 10 e il 40 percento (si fa manutenzione mai innovazione).

Infine, anche l’agricoltura, in particolare la produzione dei cereali, merci non sottoposte a sanzioni per tutelare la sicurezza alimentare mondiale, sembra non decollare e attestarsi sui livelli dello scorso anno (circa 135 milioni di tonnellate), livelli comunque lontani dal picco del 2022 (154 milioni di tonnellate).

Di fronte a questo scenario, El’vira Nabiullina, competente e autorevole governatrice della Banca Centrale russa, tace da luglio. Stando alle sue ultime dichiarazioni, da una parte la Russia si è adattata alle sanzioni, dall’altra si deve preparare a tempi molto turbolenti, facendo peraltro affidamento solo su fonti interne di finanziamento.

Tradotto: gli oligarchi che hanno beneficiato del sistema di controllate pubbliche devono continuare a mettere denaro nella macchina, anche e soprattutto quella militare e della difesa, fino a quando il presidente riterrà di portare avanti lo sforzo bellico. Il Pil può aspettare (quest’anno sembrerebbe attestarsi tra un più 1 e un più 1,5 per cento).

L’interesse russo

Se si leggono complessivamente i dati menzionati, la Federazione russa non è – come spesso parte dell’opinione pubblica sembra credere o voler credere -– un caterpillar in grado di protrarre all’infinito il suo sforzo bellico.

Del paese non conosciamo, perché secretati, gran parte dei numeri sul commercio estero (import, export, dati Unione Eurasiatica), sulla reale entità e composizione delle riserve internazionali, sulla produzione energetica, sulla criminalità, sul bilancio pubblico, sulla metodologia statistica, sulle nascite, le morti, i matrimoni e le cause di morte.

Viene quindi in mente il celebre aforisma di Churchill: «La Russia è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma». Del quale, curiosamente, nessuno ricorda la seconda parte: «Ma forse c’è una chiave: l’interesse nazionale russo». Che il Cremlino identifica con sé stesso.

© Riproduzione riservata