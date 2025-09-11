Il premier inglese a Macron e Merz: «Più uomini dell’alleanza nella regione». Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu. La Commissione Ue annuncia le allocazioni di 150 miliardi per il riarmo. Il cardinale Parolin: «Siamo sull’orlo del baratro»
L’Europa vuole diventare un porcospino. Starmer: «È il tempo di rafforzare la Nato»
11 settembre 2025 • 20:13Aggiornato, 11 settembre 2025 • 20:46
Il premier inglese a Macron e Merz: «Più uomini dell’alleanza nella regione». Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu. La Commissione Ue annuncia le allocazioni di 150 miliardi per il riarmo. Il cardinale Parolin: «Siamo sull’orlo del baratro»