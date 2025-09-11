Il giorno dopo l'incursione di quasi venti droni russi nello spazio aereo polacco, la tensione in tutta Europa resta altissima. Varsavia ha chiesto ed ottenuto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che si terrà oggi alle 21. Si continua a indagare, inoltre, sulle cause: secondo il magazine tedesco Der Spiegel, che cita fonti Nato, è probabile che i droni avessero come obiettivo quello di colpire un centro logistico per la fornitura di armi all'Ucraina, l'aeroporto di Rzeszow, nel sud-est del paese.

Uno scenario che, se confermato, aprirebbe due fronti preoccupanti per Bruxelles e per le cancellerie europee. Il primo è che, semmai ci fossero ancora dubbi a riguardo, lo sforzo bellico della Russia nei confronti dell'Ucraina non accenna a diminuire, anzi.

«Queste iniziative russe sono in palese contraddizione con il percorso che sembrava avviato col vertice in Alaska», ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani durante l'informativa al Senato, definendo l'attacco contro la Polonia «un fatto gravissimo e inaccettabile, un'offesa alla sicurezza dell'intera area euro-atlantica» e ribadendo l'impegno dell'Italia «per la difesa della sovranità e della integrità territoriale» del paese.

Da Londra a Parigi e Berlino

In ogni caso, dunque, l'Europa deve correre ai ripari. Ieri mattina il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha sentito in due telefonate separate i leader di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. «In entrambe le chiamate, i leader hanno condannato la scioccante violazione russa dello spazio aereo polacco e Nato di ieri», si legge nel comunicato di Downing Street, che poi annuncia che «il Regno Unito è pronto a sostenere qualsiasi ulteriore schieramento della Nato nella regione», opzione su cui Starmer ha incassato l’appoggio di Merz e Macron.

A far loro da eco, il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, secondo il quale, per prevenire i conflitti, «dobbiamo essere preparati alla guerra ogni giorno». Una preparazione che passa anche da Bruxelles: la Commissione europea, nella giornata di martedì, ha annunciato le allocazioni nazionali del programma Safe da 150 miliardi per finanziare progetti che rafforzino la difesa, e la quota più alta – provvisoriamente – dovrebbe andare proprio alla Polonia, con 43,7 miliardi.

Ma sul futuro dei finanziamenti europei, la partita è aperta. Ieri si sono incontrati, a Vienna, i rappresentanti di diversi Paesi nordici, tra i principali contribuenti netti del bilancio europeo, per discutere di una posizione comune in vista dei negoziati sul prossimo budget pluriennale 2028-2034. Tra questi, c'erano Irlanda, Finlandia, Belgio, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca e soprattutto, Francia e Germania, nel tentativo di costruire un fronte che faccia da contraltare ai cosiddetti "amici della coesione", tra cui rientrano la Spagna, l'Italia e proprio la Polonia.

La profezia di Kallas

In tutto questo l'Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha evocato forse lo scenario peggiore, sostenendo che ci saranno «almeno altri due anni di conflitto», ma esprimendo anche la condanna – in una dichiarazione sostenuta dai 27 Stati membri – di una violazione definita «intenzionale», oltre che «aggressiva e sconsiderata» da parte di Mosca. L'altro tema, però, ancora più pressante se possibile, è che la Russia pur di non abbandonare il conflitto in Ucraina sembra essere disposta ad aumentarne la portata, sfidando apertamente i paesi europei sul versante orientale, seppur non in maniera subito plateale.

«La Russia non nega l'accaduto. Dice solo che non aveva come obiettivo la Polonia», è la conferma, implicita, del ministro degli Esteri olandese, David van Weel. Paesi Bassi che ieri, così come Spagna e Svezia, hanno convocato i vertici delle missioni diplomatiche russe nelle rispettive capitali per protestare contro l'incursione di droni.

La tenuta dell’art. 5

È l'avvertimento, in effetti, che le intelligence occidentali da tempo segnalavano: la Russia potrebbe presto testare la tenuta dell'articolo 5 della Nato, e verificare, in caso di violazioni nei confronti di un paese alleato, quale sarebbe la reazione, e prendere nota. Si tratta della cosiddetta "tattica del salame": raggiungere gradualmente un obiettivo strategico attraverso una serie di piccoli passi, ognuno dei quali singolarmente non sembra critico o sufficiente a innescare uno scontro frontale, ma nel complesso cambia radicalmente la situazione.

«Mosca mette sempre alla prova i limiti del possibile e, se non trova una forte reazione, si sposta a un nuovo livello di escalation», ha segnalato ieri qualcuno che conosce bene questa strategia: il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Siamo sull'orlo del baratro», perché «c'è il rischio di un'escalation senza fine che fa paura», ha dichiarato, su toni simili, il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

