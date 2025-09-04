Lisbona dichiara tre giorni di lutto cittadino dopo il deragliamento della funicolare-simbolo della città. Sono 17 le vittime, le condoglianze sono arrivate da tutte le forze politiche. Annunciata l’apertura di due inchieste (di cui una indipendente)

«Una delle più grandi tragedie umane della nostra storia recente»: così il primo ministro portoghese Luís Montenegro ha definito il deragliamento, avvenuto mercoledì sera intorno alle 18, di uno dei vagoni dell’Elevador da Glória, la funicolare collega il centro di Lisbona al Bairro Alto, un quartiere situato su una delle colline della città. L’incidente ha provocato 17 morti e 21 feriti, tra i quali una cittadina italiana che ha riportato ferite lievi.

In funzione dal 1885, la funicolare è uno dei simboli della capitale portoghese e trasporta ogni anno circa tre milioni di persone nei suoi caratteristici vagoni bianchi e gialli. Con una capienza massima di 42 persone, i due vagoni percorrono una delle ripide strade (la pendenza è del 18 per cento) che portano a uno dei principali belvedere della città, il Miradouro São Pedro de Alcântara. Nel 2002 è stata dichiarata monumento nazionale ed è una delle principali attrazioni di Lisbona, che nei primi sette mesi del 2025 è stata visitata da più di 18 milioni di turisti.

«Una giornata tragica per la nostra città e molto dura per tutti noi», ha fatto eco durante la stessa conferenza stampa il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, che ha dichiarato tre giorni di lutto cittadino (la stessa giornata di oggi è stata di lutto in tutto il paese). L’incidente ha profondamente colpito l’opinione pubblica portoghese: le condoglianze alle famiglie delle vittime sono arrivate dagli esponenti di tutti i partiti politici nazionali, così come da alcuni leader internazionali ed europei.

Durante il suo discorso, Montenegro ha anche promesso «una risposta il più veloce possibile da parte di tutti gli enti pubblici coinvolti», segnalando inoltre che la Tap, la compagnia di bandiera nazionale, si è resa disponibile per trasportare le vittime. Al momento, l’unica vittima mortale dell’incidente a essere stata identificata pubblicamente è stato uno dei lavoratori di Carris, l’azienda pubblica che gestisce le funicolari della città: il resto delle autopsie verrà completato a breve.

La procura portoghese ha annunciato l’apertura di un’inchiesta e la stessa azienda ha avviato un’indagine interna: secondo il sindaco Moedas, sarà necessaria anche un’indagine indipendente esterna alla compagnia. L’ipotesi più accreditata dalla stampa portoghese è quella della rottura del cavo di sicurezza del vagone in discesa, che di conseguenza ha deragliato e si è schiantato contro un edificio. L’altro vagone, che stava iniziando a percorrere i circa 270 metri che separano le due fermate, ha subito il contraccolpo, ma non ha riportato danni.

In un comunicato, Carris ha dichiarato che negli ultimi anni sono stati rispettati tutti i protocolli di manutenzione, sia quelli generali, che avvengono ogni quattro anni, che quelli intermedi (l’ultimo è avvenuto nel 2024), oltre che i controlli mensili, settimanali e giornalieri. L’ultima ispezione alla funivia risale alla mattina stessa dell’incidente e non ha rivelato nessun malfunzionamento.

Da quattordici anni, questi controlli vengono realizzati dalla Main Maintenance Engineering, un’azienda esterna che, secondo fonti sindacali, sarebbe stata al centro di alcune segnalazioni da parte dei lavoratori di Carris. Secondo il personale, la manutenzione effettuata dalla Main sarebbe stata meno rigorosa rispetto a quella che veniva realizzata internamento, soprattutto per quanto riguarda il livello di tensione dei cavi di sicurezza delle funicolari.

Il giornale Eco ha inoltre rivelato che l’ultima gara d’appalto per aggiudicarsi le opere di manutenzione delle tre funicolari cittadine (da Bica, Lavra e Glória) e dell’ascensore di Santa Justa era stato annullato a fine agosto perché tutte le proposte superavano il budget di Carris.

L’azienda ha dichiarato di aver firmato un nuovo contratto, in vigore dal primo settembre 2025, sempre con Main, e che quindi non c’è stata nessuna interruzione nei servizi di manutenzioni delle strutture. Nel 2018, durante un intervento di manutenzione, la funicolare da Glória era già deragliata, senza però causare feriti. Carris ha inoltre sospeso la circolazione delle altre funicolari (da Bica e da Lavra), che torneranno a funzionare in seguito alla realizzazione di nuovi controlli di sicurezza.



