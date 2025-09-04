Lisbona dichiara tre giorni di lutto cittadino dopo il deragliamento della funicolare-simbolo della città. Sono 17 le vittime, le condoglianze sono arrivate da tutte le forze politiche. Annunciata l’apertura di due inchieste (di cui una indipendente)
Disastro della funicolare. Il Portogallo colpito al cuore
04 settembre 2025 • 20:28
Lisbona dichiara tre giorni di lutto cittadino dopo il deragliamento della funicolare-simbolo della città. Sono 17 le vittime, le condoglianze sono arrivate da tutte le forze politiche. Annunciata l’apertura di due inchieste (di cui una indipendente)