Dispersi, prigionieri e dolore. La pace che manca nel Nagorno-Karabakh

Da due anni le famiglie attendono giustizia per i mariti e figli scomparsi nell’ultima guerra con l’Azerbaigian. Chiedono un corpo e un luogo dove poter portare un fiore. Ma mentre l’accordo Usa apre la Trump Route, la verità resta fuori dai negoziati tra Yerevan e Baku. E nel sud dell’Armenia la tregua è fragile