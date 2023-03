L’ex presidente ha aperto la sua campagna per le presidenziali americane aizzando i suoi supporter contro le istituzioni americane, contro il procuratore di New York, Alvin Bragg, e contro l’amministrazione Biden: «Rimettetemi alla Casa Bianca e l'America sarà nuovamente un paese libero e voi sarete vendicati»

Donald Trump ha aperto la sua campagna per le presidenziali americane aizzando i suoi supporter contro le istituzioni americane, contro il procuratore di New York, Alvin Bragg, contro l’amministrazione Biden.

«Rimettetemi alla Casa Bianca e l'America sarà nuovamente un paese libero e voi sarete vendicati», ha detto l’ex presidente che accusa il suo successore di aver messo in piedi un «regime» e di aver «usato le forze dell'ordine e della giustizia come un arma». La procura di New York, infatti, lo perseguiterebbe, nonostante non abbia «niente» in mano contro di lui.

Ma non solo, Trump ha avuto insulti e parole durissime anche per la pornostar Stormy Daniel, la donna che avrebbe pagato per non parlare della loro relazione e per cui ora rischia l’incriminazione, che ha definito «faccia da cavallo» proprio alla vigilia della riunione del gran giurì che potrebbe decidere di arrestarlo. E pure per il suo sfidante repubblicano Ron De Santis.

