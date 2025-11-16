L’insegnante di yoga viveva in Colombia ma era scomparso a giugno a un posto di blocco al confine venezuelano. Dopo un’offensiva diplomatica del Quai d’Orsay, questa domenica ha potuto volare verso la Francia. «Camilo Castro est libre», l’annuncio di Macron

false false

Mentre il cooperante italiano Alberto Trentini è ancora nelle carceri venezuelane ormai da un anno, il francese «Camilo Castro est libre». Camilo Castro è stato liberato: lo ha annunciato questa domenica mattina, anche via social, il presidente della repubblica francese.

Lo stesso Emmanuel Macron aveva espresso parole dure, negli scorsi giorni, verso il Venezuela, nel pieno dell’offensiva trumpiana contro Nicolás Maduro. Ora l’Eliseo dichiara: «La France avance parfois sans bruit, mais toujours avec détermination et sang-froid : c’est ainsi que nous protégeons les nôtres». Anche quando lo fa senza far rumore, la Francia tira dritto con determinazione e sangue freddo, «è così che proteggiamo i nostri» (compatrioti).

La vicenda Castro

Camilo Castro, insegnante di yoga residente in Colombia, era scomparso il 26 giugno scorso alla frontiera con il Venezuela, al posto di blocco a Paraguachón. Ad agosto la famiglia di Castro aveva riferito che il 41enne si era recato lì per rinnovare il permesso di soggiorno colombiano; ma da quel giorno di giugno se ne erano perse le tracce. Era stato in realtà arrestato dalle autorità venezuelane, come si è potuto apprendere soltanto in seconda battuta: in questo la storia ricorda quella di Trentini, fermato a un posto di blocco venezuelano il 15 novembre 2024; ancora mesi dopo, la famiglia denunciava la mancanza di informazioni ufficiali dalle autorità venezuelane.

La chiave per la libertà

Adesso è il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot a riferire che questa domenica mattina Castro è già su un aereo diretto in Francia; Barrot ringrazia anche «i partner che hanno sostenuto gli sforzi francesi» e un messaggio di analogo tenore arriva da Macron. Fonti riferiscono ad AFP che questa settimana, nel recarsi in Messico e Colombia per un vertice nella regione, Barrot avrebbe appunto portato il caso di Camilo Castro all’attenzione dei propri omologhi. Forse sono proprio Messico e Brasile quei «partner» che si sono mobilitati per la liberazione del francese.

Proprio il 15 novembre, a un anno dalla scomparsa di Trentini, sua madre Armanda Colusso ha denunciato in una conferenza stampa «quanto poco il nostro governo si sia speso per mio figlio. Ci siamo fidati e siamo stati zitti ma la pazienza è esaurita».

Braccio di ferro diplomatico

A inizio novembre, in sintonia con le accuse di Donald Trump contro il Venezuela, anche la Francia aveva espresso parole dure. Il Quai d’Orsay – con Barrot in prima linea – aveva mobilitato le sue ambasciate in America Latina, parlando di un’offensiva anche europea «contro il narcotraffico».

Il caso Castro evoca un utilizzo da parte del Venezuela della stessa tattica usata anche dall’Iran: trattenere ostaggi per ingaggiare negoziati.

Risale a inizio novembre la liberazione da parte dell’Iran di Cécile Kohler e Jacques Paris, i due cittadini francesi imprigionati da ormai tre anni: Emmanuel Macron aveva citato il caso Kohler nel pieno delle tensioni precedenti alla «guerra dei dodici giorni» contro l’Iran, ma all’epoca nulla si era mosso. Il quadro si sblocca in questo novembre ricco di liberazioni per la Francia: anche lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, che era incarcerato in Algeria, è finalmente liberto grazie anche all’intervento della Germania sul dossier.

© Riproduzione riservata