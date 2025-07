I sistemi in uso a Kiev sono due, entrambi sviluppati dopo l'invasione russa, e utilizzano microfoni di ultima generazione, specchi acustici e software di ricognizione con tecniche di intelligenza artificiale. Di base sono in grado di capire se quello in avvicinamento è un missile, un drone o altro

La forma fonde fusoliera e ali per sparire frontalmente ai sistemi di tracciamento, la vernice è nera per confondersi nel buio della la notte, con un rivestimento speciale in fibra di carbonio per assorbire le onde radar. Un drone Shahed è progettato per essere molto difficile da intercettare, ma ha un grande limite.

È molto rumoroso, ed è impossibile non sentirlo. Un ronzio che rimbomba e che per chi vive in Ucraina è da tre anni e mezzo – e lo diventa ogni giorno sempre di più – inconfondibile e insopportabile.

A giugno la Russia ne ha lanciati la cifra record di 5.412, sono più di 22.000 dall’inizio dell’anno. Nella notte tra l’8 e il 9 luglio, i russi hanno attaccato con 728 droni, 7 missili Iskander-K e 6 missili Kinzhal. Prima di vederli, gli ucraini provano a sentirli arrivare, utilizzando anche il suono come arma di difesa. Grazie a una rete di antenne, sensori, ripetitori messi al confine con la Russia per tracciare missili e droni in arrivo nel territorio ucraino.

Cercando di preservare più possibile il ricorso ai Patriot – nessuno sa cosa annuncerà Trump l’indomani – utilizzando sistemi a basso costo che sviluppano e implementano da soli e che diventano sempre più essenziali in una fase così acuta dell’offensiva russa.

I sistemi di difesa

«Hanno preso 8.000 telefoni cellulari, li hanno montati su pali alti circa due metri distribuiti in tutto il territorio ucraino. Accanto a ciascun dispositivo mettono un microfono, per riuscire a captare il suono dei droni UAV mentre stanno per arrivare», è la spiegazione che ha dato il generale Usa James Hecker, fino a due mesi fa comandante delle Forze aeree statunitensi in Europa e in Africa e del Comando aereo alleato della Nato.

I sistemi attualmente in uso sono due, entrambi sviluppati dopo l’invasione russa su larga scala del 2022 e sono diventati molto più sofisticati di come li ha raccontati il generale Hecker.

Utilizzano microfoni di ultima generazione, specchi acustici curvi per indirizzare le onde sonore e software di ricognizione acustica con tecniche di intelligenza artificiale, in grado di “vedere” il segnale acustico interpretandolo. Sostanzialmente sono in grado di capire se quello in avvicinamento è un missile, un drone, oppure un’auto, un camion o rumori d’ambiente.

Uno dei sistemi è Sky Fortress, un sistema di tracciamento audio – inizialmente sviluppato utilizzando i telefoni cellulari – che a oggi conta una rete di 14.000 sensori nascosti tra vecchie antenne, alberi ed edifici.

Il segnale viene raccolto e trasmesso immediatamente alle 900 squadre della Guardia Nazionale che hanno il compito di sparare con mitragliatori alle minacce aeree in arrivo su infrastrutture energetiche e centri abitati.

Come riportato da un ingegnere di Sky Fortress a United24 Media, adesso il sistema ha degli hardware proprietari sviluppati ad hoc, con CPU e schede audio ed è arrivato alla terza generazione rispetto alla prima versione rudimentale.

L’altro sistema è “Zvook”, specificatamente pensato per essere piazzato sulla linea di confine, quindi per attivare l’allarme prima che il drone o il missile abbia fatto ingresso in Ucraina. Copre 20.000 chilometri quadrati di territorio, è stato pensato – ha raccontato uno dei tre fondatori – con la stessa logica degli “ascoltatori” di minacce aeree durante i due conflitti mondiali dello scorso secolo, quando si sperimentavano speciali specchi e dispositivi giganteschi per amplificare il suono, su cui poggiare le orecchie di sentinelle messe a guardia di intere aree.

Fin qui l’idea, il progetto invece integra sistemi di intelligenza artificiale di ultima generazione. Un altro dei fondatori di Zvook - Dmytro Believtsov – ha lavorato per anni a un altro progetto, una startup specializzata in doppiaggi di attori di film con attori Hollywood creando voci sintetiche con il machine learning.

Queste tecnologie sono state messe a disposizione dei sistemi anti drone, insieme a microfoni e specchi a parabola collegati che «elaborano i suoni raccolti tramite un computer grande quanto una scatola da scarpe, posizionato dietro la parabola», scrive in un report il Center For Strategic and International Studies di Washington.

I dati rilevati vengono elaborati e in 12 secondi appaiono sullo schermo del sistema Delta, la piattaforma cloud utilizzata dall’esercito di Kiev e che mappa in tempo reale il campo di battaglia evidenziando target russi. «Le informazioni condivise includono tipo di bersaglio, firma sonora, posizione e direzione del movimento», scrive Kateryna Bondar nel suo approfondimento per il Csis.

In questo modo la postazione – che costa in tutto 500 dollari – “sente” un drone in arrivo quando è ancora distante quasi 5 chilometri, e un missile da crociera quando è ancora a poco meno di 7 chilometri. Filtrando i rumori con i suoni che sono serviti ad addestrare l’IA a riconoscere shahed e missili.

Sviluppo e aggiornamento

«L’ultima generazione di sensori e modelli IA ha introdotto una funzionalità innovativa: la capacità di rilevare la direzione della sorgente sonora, compresi angolo di azimut e angolo di elevazione. Ciò consente ai sensori di lavorare in rete, incrociando le informazioni da postazioni diverse per determinare con precisione coordinate, rotta e velocità del bersaglio», ha scritto Kateryna Bondar sul Csis.

«In sostanza, il sistema si trasforma in un radar acustico passivo, aggiungendo un nuovo strato alla difesa, complementare ai radar tradizionali», spiega.

In più l’analisi di Kateryna Bondar aggiunge un altro livello, quello del continuo aggiornamento di queste tecnologie. «Quando appare un nuovo tipo di drone o di arma, il team ha bisogno di circa una settimana per raccogliere un dataset sufficiente ad addestrare il modello IA al riconoscimento del suono. Successivamente, il software delle stazioni acustiche viene aggiornato da remoto, permettendo a tutta la rete di rilevare la nuova minaccia», spiega.

Le parole del generale Hecker servivano a sintetizzare la velocità con cui l’esercito di Kiev si adatta e continua ad adattarsi per tenere la linea del fronte, e per evitare che intere città siano state – dopo tre anni e mezzo – rase al suolo dagli attacchi russi.

«Addestrano soldati in sei ore» e poi un iPad gli mostra dove stanno arrivano i droni da abbattere, aveva detto Hecker sottolineando l’importanza di innovare per poter colpire con armi e munizioni a basso costo – i Maxim dei mitraglieri sono gli stessi della Seconda Guerra Mondiale – e risparmiare Patriot e NASAMS.

A ottobre scorso Kateryna Chernohorenko, vice ministro della Difesa ucraina con delega allo sviluppo digitale, alla trasformazione digitale e alla digitalizzazione, in un’intervista esclusiva a Domani ha raccontato come «la modernità e l’efficienza sono il nostro unico percorso per vincere questa guerra. Per garantire un vantaggio sul nemico, dobbiamo essere innovativi e tecnologici». E ha parlato di un un vantaggio che si «può raggiungere solo attraverso soluzioni asimmetriche e tecnologie digitali».

Come quella di trasformare un suono in immagini, sagome e indicatori disseminando ripetitori invisibili e che non emettono segnali – così da non essere intercettati dai russi – in giro per foreste, campi e villaggi. Imparando a riconoscere i nuovi suoni della guerra.

