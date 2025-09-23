Droni su Copenaghen, l’Ue contro Mosca. Trump dice sì all’abbattimento dei jet

Aeroporti delle capitali di Danimarca e Norvegia nel caos. Frederiksen: «Il più grave attacco di sempre alle nostre infrastrutture». Zelensky: «Senza una risposta decisa Mosca continuerà a perpetrare queste violazioni». Il Cremlino nega: «Accuse infondate»

I paesi membri della Nato devono abbattere gli aerei russi che violano il loro spazio aereo? Alla domanda di un giornalista Donald Trump risponde senza esitazioni: «Si». A margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente ha poi specificato: «Dipende dalle circostanze. Ma come sapete, siamo molto risoluti nei confronti della Nato». Insomma – salvo i soliti stop-and-go ai quali il presidente americano ci ha abituati da tempo – sembra prendere forma una sorta di tesa compattezza n