Il Cremlino adesso pretende di ottenere quest’area di avere a tavolino come condizione per discutere i termini di un cessate il fuoco. Si tratta di un’autostrada lunga una cinquantina di chilometri. Gli analisti: «Mosca la vuole perché permetterebbe una nuova offensiva. Per Kiev mantenerla è una cruciale garanzia di sicurezza»
Perché l’autostrada nel Donetsk è l’area più contesa tra russi e ucraini
20 agosto 2025 • 19:56Aggiornato, 20 agosto 2025 • 20:07
Il Cremlino adesso pretende di ottenere quest’area di avere a tavolino come condizione per discutere i termini di un cessate il fuoco. Si tratta di un’autostrada lunga una cinquantina di chilometri. Gli analisti: «Mosca la vuole perché permetterebbe una nuova offensiva. Per Kiev mantenerla è una cruciale garanzia di sicurezza»