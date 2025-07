Dopo quasi un decennio dominato dalla politica populista, il Regno Unito e l’Unione europea potrebbero essere destinati a cambiare rotta. Anche se eccessivamente caute, le aperture del primo ministro britannico Keir Starmer verso gli alleati europei sono un primo passo gradito in quello che probabilmente sarà un lungo percorso per uscire dall’ombra della Brexit.

Da quando cinque anni fa ha lasciato l’Ue – il suo più grande mercato e il suo più stretto alleato politico – il Regno Unito è diventato sempre più consapevole del suo vero posto nel mondo. E si tratta probabilmente dell’avvenimento politico più incoraggiante del paese degli ultimi anni. Con l’abbandono del multilateralismo da parte degli Stati Uniti, il governo laburista di Starmer sta lavorando per ricostruire le relazioni con alleati quali Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi.

Riallacciare i rapporti

Non si può certo dire che Starmer, politico notoriamente cauto, si muova troppo in fretta o cerchi il potere fine a sé stesso. Ma i suoi sforzi per rafforzare le relazioni commerciali con l’Ue, approfondire la cooperazione in materia di sicurezza con le principali potenze europee (in particolare a sostegno dell’Ucraina) e riallacciare i rapporti con gli alleati democratici in tutto il mondo segnalano un obiettivo ambizioso: ripristinare il posto della Gran Bretagna al centro dell’alleanza occidentale.

L’esempio più chiaro di questo cambiamento è la dichiarazione congiunta di Regno Unito, Francia e Canada che ha denunciato le azioni «del tutto sproporzionate» di Israele a Gaza e in Cisgiordania che, avvertono, «rischiano di violare il diritto umanitario internazionale». Allo stesso tempo hanno ribadito la loro inequivocabile condanna dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 e hanno chiesto l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani rimasti.

Tutti e tre i paesi si trovano sempre più emarginati e sotto pressione da parte dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Ma il comportamento autoritario ed erratico di Trump viene ampiamente ridicolizzato. A livello globale, l’opposizione a Trump è diventata un’efficace strategia elettorale, consentendo ai partiti di tutto lo spettro politico in paesi quali il Canada e l’Australia di vincere le elezioni nonostante i primi sondaggi sfavorevoli (anche se un populista appoggiato da Trump ha vinto di poco le recenti elezioni presidenziali in Polonia).

La presidenza Trump ha scatenato il caos all’interno delle istituzioni internazionali. Negli ultimi tre mesi la sua amministrazione ha lanciato un’azione deliberata per smantellare l’ordine multilaterale e sovvertire i valori fondamentali sostenuti da tutti i presidenti degli Stati Uniti dalla fine della Seconda guerra mondiale. A differenza di Dwight Eisenhower, Harry Truman, John F. Kennedy e Ronald Reagan, che hanno promosso la cooperazione internazionale e cercato di rendere gli Stati Uniti – nelle parole dell’ex segretario di Stato Madeleine Albright – un partner «indispensabile» per le democrazie di tutto il mondo, Trump tende a trattare gli alleati come avversari e viceversa.

Casi emblematici

La sua deferenza nei confronti del regime repressivo del presidente russo Vladimir Putin è un caso emblematico. Trump ha ripetutamente fatto di tutto per scusare o minimizzare l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e le palesi violazioni del diritto internazionale, compresi gli assassinii di oppositori politici all’estero. Di fatto, Trump e gli immobiliaristi miliardari che danno forma alla sua politica estera sembrano avere più simpatia per Putin che per i tradizionali alleati degli Stati Uniti, per non parlare dell’Ucraina, che la Russia mira a sterminare come Stato nazionale indipendente.

Questa visione del mondo del tipo “Chi ha potere ha ragione” è evidente anche nell’agenda economica di Trump, incentrata su dazi e tagli massicci alla spesa, che ha spinto l’economia statunitense sull’orlo della recessione. Fortunatamente, il miliardario Elon Musk, che imbraccia una motosega, ha lasciato il suo ruolo presso il Dipartimento per l’efficienza del governo, ma non prima di aver tagliato in modo sconsiderato numerosi programmi progettati per sostenere le famiglie a basso reddito e le popolazioni vulnerabili in tutto il mondo.

Le conseguenze si estendono ben oltre i confini degli Stati Uniti, poiché l’incessante raffica di minacce e gli incoerenti annunci tariffari di Trump hanno destabilizzato l’economia globale e messo a rischio la prosperità a lungo termine dell’America. Queste azioni hanno anche fatto direttamente il gioco della Cina, minando la credibilità americana sulla scena mondiale.

Nel frattempo, l’agenda anti immigrazione di Trump ha eroso la capacità di innovazione dell’America e rafforzato la posizione della Cina nella corsa all’intelligenza artificiale. Invece di cercare di aumentare la competitività globale dell’economia statunitense, Trump ha rivolto le sue ire verso l’interno, lanciando un attacco senza precedenti alle università d’élite e prendendo di mira alcuni dei più rinomati scienziati del mondo, molti dei quali criticano apertamente la sua agenda.

Ma i recenti accadimenti suggeriscono che ci sono motivi per un cauto ottimismo anche negli Stati Uniti. Sebbene Trump abbia mostrato scarsa considerazione per lo Stato di diritto, i tribunali potrebbero ancora rivelarsi un controllo efficace sulle sue azioni illegali. Ciò è particolarmente vero nel caso delle sue tariffe doganali, che richiedono l’approvazione del Congresso e non possono essere imposte unilateralmente dal presidente.

Forse istituzioni resistenti e cittadini impegnati possono chiudere questo turbolento capitolo della storia americana. Le generazioni future potrebbero guardare a esso con la stessa incredulità e vergogna che circonda l’era McCarthy degli anni Cinquanta e i Palmer Raid dei primi anni Venti. Come nel caso del maccartismo, molti americani si stanno già chiedendo: «Come abbiamo permesso che accadesse?». Il resto del mondo, che osserva ansioso, si sta ponendo la stessa domanda.

Prendere l’iniziativa

Quindi, cosa possono fare quelli di noi che non sono negli Stati Uniti? Per ora, la risposta sembra chiara. Le democrazie liberali devono prendere l’iniziativa, basandosi sulla partnership emergente tra Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Mark Carney. È incoraggiante notare che una coalizione crescente – dall’Australia al Giappone, all’Europa centrale – è impegnata a sostenere le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Questa alleanza dovrebbe servire come base per una cooperazione economica che promuova la stabilità, la pace e la prosperità condivisa. E benvenuti dovrebbero essere gli altri paesi che desiderano aderire. Quelli che non lo faranno finiranno per scoprire che “Il potere è giusto” non è una strategia geopolitica o economica sostenibile. Trump, il presidente cinese Xi Jinping e Putin possono anche continuare ad atteggiarsi e a mettere a repentaglio il futuro dei loro paesi con politiche sconsiderate. Il resto di noi ha un lavoro serio da fare.

Traduzione Simona Polverino

Chris Patten, l’ultimo governatore britannico di Hong Kong ed ex commissario Ue per gli affari esterni, è un ex cancelliere dell’Università di Oxford e autore di The Hong Kong Diaries (Allen Lane, 2022).

© Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata