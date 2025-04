Da domenica sera una delegazione di funzionari israeliani si trovano al Cairo per discutere con i mediatori egiziani. La proposta prevede una tregua di cinque-sette anni, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani in cambio dei prigionieri palestinesi e il ritiro completo delle forze di difesa israeliane dalla Striscia

A oltre un mese di distanza dall’interruzione della tregua raggiunta a Gaza per mano dell’esercito israeliano i mediatori di Egitto e Qatar hanno presentato una nuova proposta di cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Da domenica sera una delegazione di funzionari israeliani si trovano al Cairo per discutere con i mediatori egiziani.

La nuova proposta

La proposta prevede una tregua di cinque-sette anni, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani in cambio dei prigionieri palestinesi e il ritiro completo delle forze di difesa israeliane dalla Striscia. Per il momento non si tratta più su una tregua di breve periodo. A riferire la proposta alla Bbc è un funzionario palestinese. La scorsa settimana Hamas ha respinto la proposta di cessate il fuoco israeliana che gli era stata trasmessa, perché non prevedeva il ritiro completo delle truppe da Gaza. Tuttavia, l’organizzazione palestinese ha dichiarato di essere disposto a discutere un accordo più ampio che includa la fine della guerra.

Hamas era disposto ad accettare di sospendere tutte le operazioni militari, tra cui lo sviluppo di armi e lo scavo di tunnel, in cambio di un cessate il fuoco a lungo termine. Secondo quanto riferito da Times of Israel, Hamas è anche disposta a cedere il controllo di Gaza a un organismo indipendente di tecnocrati palestinesi, come previsto dalla proposta egiziana per l'amministrazione postbellica della Striscia.

La guerra

Nel mentre la guerra sul campo non si ferma. Secondo Al Jazeera sono state uccise almeno 18 persone nei raid aerei dello stato ebraico su Khan Younis all’alba del 22 aprile. Tra le vittime due donne ed due bambini.

Secondo Hamas dal 7 ottobre 2023 sono state uccise 51.240 persone e ferite altre 116.931. Lo Nelle ultime 24 ore almeno 39 palestinesi sono stati uccisi e altri 62 sono rimasti feriti a causa degli attacchi israeliani. Stando al gruppo islamista, dalla fine del cessate il fuoco lo scorso 18 marzo il bilancio delle vittime è salito di 1.864 morti e 4.890 feriti.

