Così come ci siamo abituati a considerare le guerre nel novero delle soluzioni possibili delle controversie internazionali, accettiamo l’incredibile da parte del leader massimo del mondo (ex?) libero. A 200 giorni dalla sua elezione lo spauracchio altro non è se non un bluff: sull’Ucraina, il presidente Usa è diventato il gatto di Putin, in Medio Oriente è il notaio di Netanyahu

Donald Trump è una tigre di carta. A quasi duecento giorni dalla sua elezione si può già tracciare un bilancio e concludere che lo spauracchio del mondo altro non è se non un bluff di cui si sono accorti persino alcuni tra i più estremisti dei suoi fans, a cominciare da Jake Angeli Chansley.

Ve lo ricordate? È l'uomo vestito da sciamano che partecipò all’assalto del Congresso il 6 gennaio del 2021. Non è bastato graziare lui e i suoi sodali per evitare l’accusa che sale dal popolo Maga: «Fanculo Donald sei un impostore». Un impostore per aver promesso che avrebbe pubblicato la lista degli amici e sodali di Jeffrey Epstein, il pedofilo suicida, e così svelato le malefatte di una ristretta cerchia di miliardari contro dei minorenni. Salvo prendere tempo, tergiversare, sminuire, da quando è circolata la voce che in quell’elenco compare anche il nome del presidente degli Stati Uniti. Il quale con Epstein aveva in passato una frequentazione piuttosto assidua, un’amicizia conclusa per una questione legata agli affari.

Il re è nudo

Il problema è che la vita, privata e pubblica, dell’inquilino della Casa Bianca sta allungando le sue ombre, la rende prigioniero dentro il Palazzo da cui governa di un passato inconfessabile e lo costringe ad una serie di bugie, ritrattazioni, cambi d’opinione. In una sorta di slalom tra i pericoli, sempre più affannato, nel quale rischia praticamente ogni giorno una rovinosa caduta.

La patina di inattaccabilità dovuta alla carica che ricopre si sta sempre più assottigliando e mostra un re nudo davanti alle contraddizioni della sua esistenza che si riflettono nelle sconcertanti decisioni politiche di cui altri, noi tutti, pagheranno le conseguenze. A meno che sia fermato in tempo, e ammesso che ci sia ancora tempo.

Un gatto di Putin

Dei guai di Trump con la parte più dura e pura dei Maga ci si può in fondo anche disinteressare: fatti suoi, fatti loro, fatti dell’America. Non così per dossier assai più rilevanti e che incidono sull’interesse generale del pianeta. A partire dalle guerre. Se “The Donald” si è impiccato con le promesse al cospetto dei suoi elettori più facinorosi e ora non riesce stare dietro alle parole, ben di peggio accade con il conflitto in Ucraina. Si era dato 24 ore di tempo per arrivare alla cessazione delle ostilità ma, anche fatta la tara all’iperbole gradassa, le cose sul terreno sono se possibile addirittura peggiorate.

Gli attacchi russi si susseguono con violenza ancora maggiore del passato né si vede alcun passo avanti nelle tanto agognate trattative. Trump aveva maltrattato Zelensky nel loro primo incontro ufficiale ammonendolo circa l’errore che aveva compiuto iniziando il conflitto (di fatto capovolgendo i ruoli di aggressore e aggredito) e constatando che non aveva alcuna «carta da giocare» al tavolo delle trattative.

Aveva garantito, poi negato, poi garantito, poi negato l’invio di armi all’Ucraina in uno sconcertante balletto nel quale Vladimir Putin era un partner affidabile, no uno che non rispetta i patti, l’unico con cui trattare, no uno con cui rompere i rapporti, in realtà uno con cui non se la sente di chiudere.

E quest’ultima è la posizione ufficialmente in carica in attesa di un’altra giravolta. Tanto da alimentare il sospetto che, anche in questo caso, la tigre Trump sia un gattone acciambellato sulle ginocchia dello zar del Cremlino. Il quale lo terrebbe in pugno grazie agli aiuti finanziari russi, arrivati copiosi quando le aziende del tycoon sono andate in sofferenza. Cosa che è successa diverse volte dagli anni Duemila in poi, cioè nel tempo in cui Vladimir Putin è al potere e controlla da vicino le manovre dei suoi sudditi, oligarchi compresi. Le impossibili 24 ore sono già diventate sei mesi abbondanti... e continua.

Il notaio di Netanyahu

Non diversamente va in Medio Oriente, per l’altro conflitto in cui si invoca invano una decisiva opera di mediazione da parte di Washington. E il Putin del Medio Oriente si chiama Benjamin Netanyahu, delle cui imprese Trump è diventato il notaio e il gregario. Anche se sempre più spesso dalla Casa Bianca “filtra” la sua insoddisfazione per il bellicoso alleato, riluttante ad accogliere i consigli alla moderazione e deciso a completare una pulizia etnica a Gaza che sempre più ha le caratteristiche del genocidio.

Trump aveva provato a limitarne la furia salvo essere messo davanti al fatto compiuto e ad aver dovuto avallare a posteriori certi attacchi sconsiderati dell’alleato di area. O addirittura accordarsi per rivendicare una vittoria sull’Iran quando la stragrande maggioranza del lavoro era stato compiuto dai caccia di Israele. E naturalmente resta indimenticabile per orrore il famoso video sulla “Riviera di Gaza” trasformata in luogo di vacanza per ricchi miliardari una volta che da lì scomparisse il popolo palestinese.

Credibilità ed eccessi

A minare la credibilità planetaria e il prestigio del presidente c’è ovviamente anche l’uso disinvolto dei media e dell’intelligenza artificiale. Basti segnalare la foto in cui lui stesso appare ritratto nelle vesti del papa o mentre guarda dall’alto in basso un Barack Obama galeotto arrestato all'interno dello Studio ovale. Se in epoca populista siamo lontani dallo ieratismo del potere, tuttavia sarebbe accostumato tenersi alla larga anche dall’eccesso di burla di chi opera da poltrone chiave del potere: ne va della credibilità delle istituzioni.

Il problema della nostra epoca è che, così come ci siamo abituati a considerare le guerre nel novero delle soluzioni possibili delle controversie internazionali, accettiamo l’incredibile da parte del leader massimo del mondo (ex?) libero: il presidente degli Stati Uniti d’America. Una sorta di mitridatizzazione universale ai suoi usi e costumi, quando fino all’altro ieri lo avremmo bollato come un buffone, o avremmo invocato la camicia di forza per alcune stravaganze che ricordano (attenzione ho scritto “ricordano” non è un paragone) l’Hitler di Charlie Chaplin che gioca a palla con il mappamondo: la tragedia si è tramutata in farsa. E così accogliamo tranquillamente con un sorriso la mattina bevendo il caffè la notizia che Trump vuole cambiare nome al Golfo del Messico, annettere una fetta di Canada e senz’altro tutta la Groenlandia.

Ovviamente nulla di tutto ciò è (ancora) successo e dunque ci avviciniamo con cuore più leggero a una fiera di paese dove c’è un matto che attira il pubblico urlando numeri a vanvera di dazi al 200, 300, 400 per cento. Tanto sappiamo che non succederà ma ci sarà pur sempre qualche zelante sovranista tutto d’un pezzo pronto a lodare il genio degli affari che applica alla politica lo schema delle trattative economiche e le spara grosse per raggiungere il risultato voluto. Quando dovrebbe essere ormai chiaro che le spara grosse a salve. Punto. La cartina di tornasole sono le Borse che, dopo essersi tanto spaventato all’inizio, non si curano più di tanta ciarlataneria e tirano dritto per la loro strada: il massimo della sconfessione per il presidente del paese simbolo del capitalismo.

Per Donald Trump i nodi stanno venendo al pettine dopo un periodo piuttosto breve del mandato. Tanto ha potuto con il suo delirio di onnipotenza che gli ha tolto ogni freno inibitore. Sarebbe carino che se ne accorgesse anche qualcuno che siede a palazzo Chigi o tra i banchi di maggioranza del nostro governo.

