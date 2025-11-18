Elizabeth Loftus: «Epstein, Trump e la trappola dei falsi ricordi»

La psicologa forense, consulente della difesa nel processo contro Ghislaine Maxwell: «Quando una persona dice “non ricordo” o ricorda in modo diverso, può trattarsi di un errore di memoria e non di una menzogna deliberata»
Il fantasma di Epstein volteggia insistente su Trump, al punto che i tentativi di distrazione di massa sulle molteplici paci mondiali promesse o di concentrarsi sull’economia interna appaiono impacciati e inefficaci. La battaglia del presidente sembra sempre più riguardare colpa e verità. Un destino che il magnate Usa potrebbe finire col condividere con la principale “sopravvissuta” dell’eredità criminale del finanziere-predatore: Ghislaine Maxwell. Finora salvatrice del presidente – che non si