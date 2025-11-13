Mondo

Epstein contro Trump: «Posso abbatterlo». Lo scandalo si allarga, il tycoon in silenzio

Luca Ciarrocca
13 novembre 2025 • 19:43

Il presidente non risponde alle domande sullo scandalo e convoca un vertice nella Situation room con Fbi e ministra della Giustizia per discutere della nuova bufera sul suo rapporto con il finanziere pedofilo. Il governatore dell’Illinois Pritzker: «Il tycoon potrebbe invadere il Venezuela pur di distrarre gli americani»

Se Donald Trump sperava di insabbiare lo scandalo Jeffrey Epstein, le ultime notizie suggeriscono il contrario. Mentre emergono nuovi scritti del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 – come quella del 2018 in cui afferma di essere «l’unico in grado di abbattere» il tycoon – a Washington la tensione resta altissima per le ricadute delle mail rilasciate al Congresso: l’amministrazione è in uno stato di emergenza, le smentite di qualsiasi illecito da parte di Trump non bastano, la mail sul

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)