Epstein contro Trump: «Posso abbatterlo». Lo scandalo si allarga, il tycoon in silenzio

Il presidente non risponde alle domande sullo scandalo e convoca un vertice nella Situation room con Fbi e ministra della Giustizia per discutere della nuova bufera sul suo rapporto con il finanziere pedofilo. Il governatore dell’Illinois Pritzker: «Il tycoon potrebbe invadere il Venezuela pur di distrarre gli americani»
Se Donald Trump sperava di insabbiare lo scandalo Jeffrey Epstein, le ultime notizie suggeriscono il contrario. Mentre emergono nuovi scritti del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 – come quella del 2018 in cui afferma di essere «l’unico in grado di abbattere» il tycoon – a Washington la tensione resta altissima per le ricadute delle mail rilasciate al Congresso: l’amministrazione è in uno stato di emergenza, le smentite di qualsiasi illecito da parte di Trump non bastano, la mail sul