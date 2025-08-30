In 41 anni di lavoro l’Equipo argentino di antropologia forense in Argentina ha identificato 838 persone scomparse nella dittatura: è un modello nell’applicazione dell’antropologia forense ai casi di violenza di stato. Dal Messico alla Siria fino all’Ucraina i suoi esperti hanno lavorato in oltre 30 paesi
Dai desaparecidos all’Ucraina, l’équipe che dà un nome ai morti
30 agosto 2025 • 07:00
In 41 anni di lavoro l’Equipo argentino di antropologia forense in Argentina ha identificato 838 persone scomparse nella dittatura: è un modello nell’applicazione dell’antropologia forense ai casi di violenza di stato. Dal Messico alla Siria fino all’Ucraina i suoi esperti hanno lavorato in oltre 30 paesi