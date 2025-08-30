In 41 anni di lavoro l’Equipo argentino di antropologia forense in Argentina ha identificato 838 persone scomparse nella dittatura: è un modello nell’applicazione dell’antropologia forense ai casi di violenza di stato. Dal Messico alla Siria fino all’Ucraina i suoi esperti hanno lavorato in oltre 30 paesi

Su un tavolo lungo e stretto, c’è lo scheletro di un uomo. È stato ricostruito assemblando le ossa in modo meticoloso, ma ne mancano alcune. Dal femore è stato prelevato un piccolo pezzo, usato per estrarre il profilo genetico. Un lavoro complesso perché i resti si trovavano nel pozzo di Vargas, una delle fosse comuni durante la dittatura di Jorge Videla in Argentina. Nei pozzi, dove i militari gettavano i corpi delle vittime dopo averle torturate, le ossa si mischiano. Ad avere condotto gli scavi e ad avere trovato i frammenti, è stato l’Equipo argentino di antropologia forense (Eaaf): fondato con il ritorno del paese alla democrazia per trovare e dare un nome ai desaparecidos sepolti in cimiteri e tombe clandestine, è diventato un modello nell’applicazione dell’antropologia forense ai casi di violenza di stato, violazione dei diritti umani e crimini contro l’umanità. In più di quarant’anni ha lavorato in oltre trenta paesi intervenendo in genocidi, conflitti e sparizioni forzate, chiamato da organizzazioni della società civile e da realtà come il Tribunale penale internazionale, le Nazioni Unite e la Croce Rossa con cui ha collaborato in Ucraina per identificare le vittime del conflitto. Legge la storia scritta nelle ossa per restituire l’identità alla persona scomparsa.

Le fasi della ricerca

Il lavoro dell’organizzazione si articola in fasi precise. L’indagine preliminare serve a recuperare le informazioni sulla possibile localizzazione dei resti, come fosse comuni o centri di detenzione, a partire dallo studio di archivi e fonti scritte come i procedimenti giudiziari avviati dopo la sparizione, i rapporti dell’autopsia, gli archivi militari e della polizia. «È una parte poco visibile del nostro lavoro ma è fondamentale», spiega Analía González Simonetto, coordinatrice del laboratorio che ha sede a Buenos Aires negli spazi della ex Scuola di meccanica della marina (Esma), centro clandestino di tortura e oggi museo.

Mentre parla, cammina muovendosi tra file di scaffali riempiti fino al soffitto di scatoloni: ognuno contiene ossa che corrispondono a una persona che non ha ancora un volto. Terminata l’investigazione iniziale, che prevede anche interviste con le famiglie delle persone scomparse, si esegue lo scavo.

«Si tratta di una fase molto delicata nella quale si studia il terreno, si interpreta il contesto. Tutto è eseguito con estrema precisione, altrimenti si rischia di perdere le prove. Lavoriamo come se fossimo su una scena del crimine e applichiamo i principi dell’antropologia. Il nostro metodo vale per cercare e dare un’identità ai desaparecidos della dittatura in Argentina come in tutti i paesi in cui interveniamo», aggiunge González Simonetto. «A volte quando eseguiamo lo scavo, la comunità ci aiuta perché vive la ricerca come un atto da condividere. Pensiamo che anche questa sia memoria collettiva e una forma di restituzione».

I resti sono poi trasferiti nel laboratorio dove il materiale recuperato è preparato per le fasi successive: le ossa sono pulite ed etichettate attraverso un codice, irripetibile, che indica anche il luogo del ritrovamento. Se ci sono oggetti personali, come i vestiti, sono conservati in una scatola. I frammenti ossei sono studiati attraverso una radiografia che permette di ottenere informazioni sul profilo biologico, consente di determinare le cause della morte e identificare se ci sono stati segni di impatto, come proiettili e colpi: sono dati fondamentali perché possono rappresentare una prova in un processo. Le ipotesi sull’identità sono accertate con analisi genetiche, che si svolgono nel laboratorio con sede a Cordoba, nelle quali si confronta il dna con quello dei familiari registrato in una banca dati.

L’azione nel mondo

In quarantuno anni di lavoro l’Equipo argentino di antropologia forense, che si sostiene attraverso le donazioni di fondazioni per mantenere la sua indipendenza, in Argentina ha identificato 838 persone scomparse nella dittatura. Spesso è finito sotto i riflettori per casi emblematici come il ritrovamento di Che Guevara in Bolivia e di Azucena Villaflor, la fondatrice delle Madres (madri, ndr) de Plaza de Mayo.

È intervenuto in El Salvador e Guatemala negli anni Ottanta, collaborando con le comunità locali per identificare le vittime delle sparizioni forzate. Ha lavorato in Colombia durante il lungo conflitto armato, in Perù durante le violenze politiche degli anni Ottanta e Novanta, nella ex Jugoslavia, in Iraq dopo la guerra del Golfo e in Siria.

È stato a Ciudad Juárez in Messico per indagare sui femminicidi: «Le famiglie non si fidavano della polizia e hanno voluto il nostro aiuto. Ricordo che volevano che alla ricerca lavorassero solo donne», dice González Simonetto. Dal 2009 il gruppo ha inaugurato il Proyecto frontera con l’obiettivo di affrontare la crisi umanitaria delle migliaia di persone di cui non si ha più traccia lungo le rotte migratorie dell’America centrale e del nord America, soprattutto tra Messico e Stati Uniti.

Ha creato banche dati forensi nei paesi di origine e transito – come El Salvador, Guatemala, Honduras e Messico – nelle quali confluiscono le informazioni raccolte da familiari, autorità statali, organizzazioni della società civile. «Nel febbraio 2024 abbiamo avviato un progetto pilota per valutare la fattibilità di adattare questo meccanismo alla rotta migratoria tra l’Africa occidentale e la Spagna. Lo scopo è migliorare la ricerca dei migranti scomparsi e dare un nome ai corpi non identificati lungo tale rotta. Abbiamo iniziato a lavorare in Marocco, Tunisia, Gambia, Senegal e Spagna», spiega Mercedes Salado Puerto, direttrice dell’Eaaf per l’Eurasia. «Il nostro obiettivo è sostenere i familiari dei migranti nel riconoscimento dei propri cari e facilitare il ritorno dei resti alle famiglie, ponendo i loro diritti al centro del processo».

Un aiuto ai familiari

In ogni fase della ricerca, che spesso dura anni, l’Eaaf mantiene i contatti con i familiari delle vittime. «Non vogliamo nascondere nessuna delle informazioni che otteniamo, anche quelle che possono risultare dolorose, ma costruiamo la relazione con amore ed empatia. Ci sono parenti di persone che abbiamo identificato che ancora ci scrivono. Si ricordano di noi, ci vengono a trovare, continuiamo a essere nei loro pensieri», afferma Virginia Urquizu, coordinatrice della Unidad de casos che gestisce le relazioni con le famiglie.

«Il problema con le sparizioni forzate è che finché non si ha il corpo, si resta in un limbo: non c’è lutto perché rimane sempre viva una speranza. Per esempio, la guerra delle Malvinas. I familiari sapevano che i loro figli o fratelli erano morti ma finché non hanno visto il nome inciso sulla lapide, era solo un’idea. Rimanevano nel dubbio. La conferma della morte, anche se è dolorosa, lascia spazio alla serenità, aiuta a elaborare la perdita, apre un nuovo percorso di vita».

