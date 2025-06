«Ci sono tre sorprese finora nell’andamento della guerra fra Israele e Iran», dice Eran Etzion, ex vice-consigliere per la sicurezza nazionale nell’ufficio del premier israeliano ed ex figura apicale nel ministero degli Affari esteri, oggi analista e commentatore. «Una riguarda l’attacco di Israele, l’altra le reazioni diplomatiche, la terza il comportamento di Trump».

Partiamo dalle reazioni internazionali.

Il livello di sostegno all’attacco da parte dei paesi del G7 è sorprendente perché tecnicamente, stando alla lettera della legge internazionale, era immotivato. Israele ha citato una presunta corsa dell’Iran verso il conseguimento di armi nucleari, ma non ha presentato prove né ai suoi cittadini, né, per quanto ne sappiamo, all'Aiea, o a altri paesi eccetto gli Stati Uniti. I quali peraltro hanno rigettato l’analisi israeliana. Eppure, governi come quello della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, del Giappone e del Canada, non solo non hanno condannato l'azione di Israele, intrapresa nel bel mezzo dei negoziati. Ma addirittura l’hanno accolta, iscrivendola al diritto all'autodifesa.

Quali sono le altre due sorprese?

Le altre sorprese sono che Trump abbia dato almeno un mezzo via libera, anche se poi come sempre oscilla in maniera imprevedibile sul da farsi senza prendere una posizione precisa sul possibile ingresso in guerra degli Usa. E che l’attacco dell’esercito israeliano e del Mossad sia risultato così efficace.

In Israele il blitz iniziale è stato molto celebrato. Ma non si erano forse sopravvalutate le capacità iraniane, come era avvenuto in precedenza con Hezbollah?

A questo proposito le racconto un aneddoto che riguarda una riunione di gabinetto a Tel Aviv, pochi giorni dopo l’attacco del 7 ottobre. Si discuteva se fosse il caso di lanciare un’offensiva importante anche contro Hezbollah [che era entrata in guerra per sostenere Hamas ma, almeno in una prima fase, misurava gli attacchi contro Israele, ndr]. Siamo al quattordicesimo piano della Kirya, il quartier generale del ministero della Difesa. L’allora ministro della difesa Yoav Gallant era favorevole a lanciare l’offensiva. Ma Netanyahu lo prese per mano e lo portò verso la finestra. Ci sono delle grandi finestre lassù, da cui si vede tutto lo skyline della città. Bibi indicò il panorama. «Li vedi tutti questi grattacieli?», disse al suo ministro, «Se diamo il via libera, di risposta verrebbero rasi al suolo». L’offensiva su larga scala avrebbe avuto luogo solo un anno più tardi. Se queste erano le aspettative su Hezbollah, figuriamoci sull’Iran. Non stupisce che ora Israele sia in preda all’euforia, scoprendosi nemica di soggetti più deboli del previsto.

Non si può dire però che l’Iran non stia causando danni e perdite ingenti. E la censura militare forse ci tiene all’oscuro di molti bersagli colpiti.

È vero. I centri urbani erano già stati colpiti da Hamas ed Hezbollah, ma i loro attacchi non erano nemmeno lontanamente paragonabili alla potenza di fuoco iraniana. In più hanno colpito infrastrutture importanti come le raffinerie di Haifa, l’Istituto Weizmann, e giovedì 19 giugno, non sappiamo se volontariamente, anche l’ospedale di Beer Sheva. Un missile è caduto anche nelle vicinanze della Kirya a Tel Aviv, oltre che, a quanto pare, vicino alla sede del Mossad a Glilot. Teheran è riuscita a far sospendere tutti i trasporti aerei da e verso Israele per il periodo più lungo mai registrato, per quanto mi ricordi. Tuttavia, va notato che non vi è alcuna simmetria tra il danno causato da Israele all'Iran e quello causato dall'Iran a Israele.

La popolazione israeliana più esposta è quella araba, che ha meno accesso a rifugi sicuri. Lo ha evidenziato il caso delle quattro donne rimaste uccise nella cittadina settentrionale di Tamra.

C’è una discriminazione strutturale nei confronti dei cittadini arabi di Israele. A questo proposito è emblematica una mappa che mostra dove si trovino i rifugi pubblici a Gerusalemme. Tantissimi nel lato occidentale della città, quello ebraico, pochi al di là della linea verde, dalla parte orientale a maggioranza araba.

Quali sono i possibili scenari?

Uno è la caduta del regime, l'altro è il ritorno al tavolo dei negoziati e il terzo è la guerra di attrito. Molto dipende dal comportamento degli Usa. Attrito vorrebbe dire che Israele manterrebbe una sorta di stato di guerra permanente con l’Iran, come in Libano e a Gaza, a parte che non scenderebbero in campo truppe di terra. Sarebbe una situazione simile a quella che si è creata con gli Houthi nello Yemen, aviazione contro missili. L’Iran colpirebbe una volta al giorno, due volte al giorno o una volta ogni pochi giorni, bloccando lo spazio aereo israeliano e impedendo al Paese di tornare alla normalità. Continuerebbero le sirene notturne con il loro impatto sull'economia, sulla società, sul morale nazionale. E potrebbero esserci incidenti nei quali gli impatti dei missili, che finora hanno causato al massimo 5 o 10 vittime, ne causerebbero anche 50 o 100. È, in parte, solo questione di fortuna.

© Riproduzione riservata