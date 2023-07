Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha smesso di tenere in ostaggio la Svezia e ha dato il via libera all’ingresso di Stoccolma nella Nato, ingresso che segue quello della Finlandia e rende i paesi Baltici una difesa unitaria. Ma cosa ha ottenuto in cambio il presidente turco? L’oggetto della trattiva segreta dovrebbe essere la contestata fornitura degli F-16 americani che riporterebbe l’equilibrio con la vicina Grecia che già li ha ottenuti e che sta facendo pressioni affinché questa fornitura non avvenga affatto visto che Ankara ha acquistato dei sistemi di difesa missilistici russi S-400, facendo scatenare una marea di polemiche.

Il presidente americano, Joe Biden, però cerca di sopire i conflitti interni all’Alleanza in vista delle prossime elezioni presidenziali e in una dichiarazione rilasciata poco prima di atterrare a Vilnius ha detto di essere «pronto a lavorare con il presidente Erdogan e la Turchia per rafforzare la difesa e la deterrenza nell’area euro-atlantica». Cosa significa? La dichiarazione è stata interpretata dagli analisti come un’indicazione che Washington venderà alla Turchia i caccia F-16 e altri armamenti.

A riprova che quella della fornitura degli F-16 potrebbe essere la traccia da seguire c’è la dichiarazione del consigliere alla sicurezza nazionale, Jake Sullivan secondo cui «gli Stati Uniti hanno anche promesso di andare avanti con il trasferimento dei caccia F-16 alla Turchia». Vero è che Sullivan nel briefing mattutino con i rappresentanti della stampa a Vilnius ha aperto anche alle richieste turche di pronta adesione alla Ue: «Il presidente Biden ha sempre appoggiato l’aspirazione della Turchia a entrare nell’Unione europea. Gli Stati Uniti non fanno parte di questa organizzazione e quindi non hanno voce in capitolo, ma quella resta la nostra posizione». Parole rassicuranti sebbene abbastanza fumose per un presidente turco Erdogan in piena inversione a u, dopo il sì alla Svezia nella Nato, la consegna dei prigionieri della Azov a Volodymyr Zelensky, il via a una politica monetaria normalizzata, la fornitura di armi agli ucraini e l’appoggio alla loro adesione all’Alleanza atlantica, la rinnovata volontà di Ankara di aderire alla Ue. C’è da restare sconcertati.

L’assenso di Biden

Ma sono l’assenso di Biden e Sullivan alla fornitura degli F-16 ad aver cambiato la partita a favore di una Alleanza atlantica meno litigiosa che deve affrontare il dilemma del summit Nato di Bucarest del 2018, cioè se e come accettare l’ingresso dell’Ucraina. Biden ha già sciolto in anticipo il dilemma dicendo che per ora non se ne parla: Kiev può sperare di avere una road map solo a conflitto finito.

Biden, da ex presidente della commissione Esteri del Senato Usa, sa bene che non sarà un compito facile quello di convincere il Congresso, dove una camera è in mano ai repubblicani, a votare il via libera alla fornitura degli F-16 ai turchi. Anche in questo caso sarà necessaria una trattativa. Non è un mistero per nessuno che la Turchia è sotto esame da parte delle potenze occidentali per i legami di Erdogan con Vladimir Putin e per il presunto ruolo di Ankara nell’aiutare le società russe a eludere le sanzioni economiche. Secondo Euractiv sei parlamentari statunitensi hanno inviato una lettera al segretario di Stato americano, Antony Blinken, chiedendo un meccanismo di monitoraggio per garantire che la Turchia non utilizzi i nuovi caccia F-16 per violare la sovranità greca nell’Egeo.

Biden per di più ha autorizzato la spedizione di munizioni a grappolo, decisione molto controversa anche all’interno dell’Alleanza, per sopperire alla carenza di munizioni tradizionali e probabilmente perché più efficaci nel distruggere le profonde trincee russe. Il New York Times ha condannato la decisione di Biden in un editoriale riferibile alla direzione del quotidiano.

I conti in cassa

Il vertice di Vilnius si occuperà anche di questioni finanziarie e approverà un nuovo impegno di spesa per la difesa per l’Alleanza, in sostituzione di quello concordato nel 2014, che prevedeva che gli alleati spendessero il 2 per cento del Prodotto interno lordo per le forze armate, compreso il 20 per cento in attrezzature. Gli ultimi dati, secondo il NYT, mostrano che solo 11 dei 31 membri hanno raggiunto tale obiettivo. Anche qui Biden vuole fare terra bruciata di un argomento spinoso che l’ex presidente Donald Trump aveva sbandierato contro gli europei definendoli degli scrocconi che non pagano il biglietto di viaggio della difesa.

