Trump sottovaluta l’escalation tra Cina e Giappone: gli affari non scongiureranno un nuovo fronte

I calcoli sbagliati dell’amministrazione americana alimentano la tensione tra Pechino e Tokyo, con una spirale di war game, boicottaggi e accuse reciproche. Pechino ci tiene a far sapere Mosca sarebbe pronta a intervenire al suo fianco: un modo per far pressione su Washington che continua ad armare il Giappone. L’incognita Taiwan

Chissà se Donald Trump capirà mai che l’ascesa della Cina non è solo una questione di quattrini, come pare suggerire la sua recentemente pubblicata Strategia (Maga) di sicurezza nazionale. Fatto sta che il peso della storia, in particolare la rivalità col Giappone, rischia di rovinargli la festa che sta preparando per la primavera, quando è atteso a Pechino, dove spera di siglare accordi economici miliardari e, perché no, dividersi il mondo con Xi Jinping. Nel frattempo però l’escalation tra i d