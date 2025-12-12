GRANDI MANOVRE MILITARI

Trump sottovaluta l’escalation tra Cina e Giappone: gli affari non scongiureranno un nuovo fronte

La prima ministra giapponese Sanae Takaichi
Michelangelo Cocco
12 dicembre 2025 • 18:05

I calcoli sbagliati dell’amministrazione americana alimentano la tensione tra Pechino e Tokyo, con una spirale di war game, boicottaggi e accuse reciproche. Pechino ci tiene a far sapere Mosca sarebbe pronta a intervenire al suo fianco: un modo per far pressione su Washington che continua ad armare il Giappone. L’incognita Taiwan

Chissà se Donald Trump capirà mai che l’ascesa della Cina non è solo una questione di quattrini, come pare suggerire la sua recentemente pubblicata Strategia (Maga) di sicurezza nazionale. Fatto sta che il peso della storia, in particolare la rivalità col Giappone, rischia di rovinargli la festa che sta preparando per la primavera, quando è atteso a Pechino, dove spera di siglare accordi economici miliardari e, perché no, dividersi il mondo con Xi Jinping. Nel frattempo però l’escalation tra i d

Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.