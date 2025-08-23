Il dibattito intorno alla possibilità di escludere Israele dalle competizioni internazionali ripropone un tema antico. Ma dal Sudafrica dell’apartheid alla Jugoslavia fino alla Russia sono tanti i paesi che sono stati “puniti” per motivi politici. Perché lo sport non è mai neutrale

«No normal sport in an abnormal society». Quando nel 1970 il Sudafrica è stato espulso dal Comitato olimpico internazionale (Cio), il cartello di protesta che apriva ogni corteo recitava questa frase. Non era solo uno slogan, ma una condanna.

La comunità internazionale aveva deciso che un paese costruito sulla segregazione razziale non poteva essere rappresentato sugli stessi campi dove gli altri popoli si incontravano da pari. Così, per quasi trent’anni, dal 1964 al 1992, il Sudafrica è stato esiliato dallo sport mondiale. Niente Giochi olimpici, niente Mondiali di calcio, niente test match di cricket o rugby, lo sport che più incarnava l’identità bianca afrikaner.

«Non può esserci una squadra nazionale che discrimina i neri», aveva detto, nel 1963, Ohene Djan, dirigente ghanese e tra i padri del calcio africano moderno, parole che hanno aperto la strada all’isolamento calcistico del Sudafrica decretato dalla Fifa, un atto che ha pesato più di qualsiasi sanzione economica.

L’impatto psicologico

L’apartheid aveva reso il Sudafrica una prigione a cielo aperto per la sua popolazione nera, ma l’isolamento sportivo ha reso quella prigione più evidente anche ai bianchi. John Robbie, ex mediano degli Springboks, ricordava così: «Giocavamo solo contro noi stessi. Ci sentivamo forti, ma sapevamo che il mondo ci guardava come dei reietti. È stato l’isolamento sportivo a farci capire che non potevamo continuare in quel modo».

L’impatto psicologico è stato enorme. Non poter indossare la maglia verde ai Giochi olimpici, non sfidare gli All Blacks o gli inglesi nel rugby, significava perdere identità internazionale. Era un colpo all’orgoglio, più che al portafogli.

Nel 1981, quando la Nuova Zelanda ha invitato comunque gli Springboks in tour, le strade del paese sono state invase da manifestanti. Le partite venivano sorvolate da elicotteri per disperdere i cortei. «Capimmo che il rugby non era più solo un gioco, era politica allo stato puro», disse l’attivista neozelandese Trevor Richards.

Gli altri esclusi

Era già accaduto nel 1945 con Germania e Giappone, per le responsabilità nella Seconda guerra mondiale e i crimini nazisti e imperialisti, entrambe erano state escluse dai Giochi olimpici del 1948; Germania Ovest e Giappone furono riammessi solo nel 1952, mentre la Germania Est separatamente dal 1968.

Lo Zimbabwe negli anni Settanta, regime razzista e non riconosciuto a livello internazionale, è stato escluso dai Giochi olimpici del 1972 e boicottato in vari sport.

Negli anni Novanta la guerra civile ha portato all’esclusione della nazionale di calcio della Jugoslavia da Euro ’92, e i suoi sportivi dalle qualificazioni olimpiche e da altre competizioni internazionali; dimostrando come lo sport potesse essere usato per isolare governi accusati di aggressione e pulizia etnica.

Poi è stata la volta dell’Afghanistan sotto il regime talebano con le reiterate violazioni dei diritti delle donne, che hanno portato all’esclusione dal Cio dal 1999 al 2003; tema che si è riproposto dopo il ritorno dei Talebani al potere.

Il caso russo

Il caso della Russia è più complicato perché nel 2015 è iniziato con la denuncia da parte della Wada del doping di stato e poi è proseguito con l’invasione dell’Ucraina, portando all’esclusione di molti atleti – alcuni dei quali hanno scelto di giocare sotto bandiera neutrale – così come la nazionale e i club banditi da Fifa, Uefa e da molte federazioni internazionali: la più grande esclusione sportiva contemporanea, con un impatto enorme su calcio, tennis e atletica. Dal 2022 le stesse sanzioni sportive sono state comminate anche alla Bielorussia per la complicità nell’invasione dell’Ucraina.

Nel tempo Corea del Nord, Iran, Iraq e Myanmar hanno subito sospensioni parziali per sanzioni Onu, invasioni militari, violazioni dei diritti umani o boicottaggi mirati, ma mai con l’ampiezza dei casi di Sudafrica, Jugoslavia e Russia.

C’è anche un precedente che riguarda Israele, il quale inizialmente, nel calcio, era associato alla Confederazione asiatica, partecipando alle prime quattro edizioni della Coppa d’Asia, arrivando due volte secondo, una terzo e vincendo l’edizione del 1964. Ma dopo la guerra dei Sei giorni le pressioni dei paesi arabi hanno portato alla sua esclusione, costringendolo a giocare in altre confederazioni.

Dopo essere stato estromesso dall’Afc nel 1974, Israele è diventato prima membro provvisorio dell’Ofc (1974-1979), poi dell’Uefa (1980-1984), ancora dell’Ofc (1985-1991) e nuovamente dell’Uefa, nella quale ha chiesto di entrare, e già dalla stagione 1992-1993 le squadre israeliane hanno iniziato a partecipare alle competizioni per club.

Israele

Israele è già stato accusato di apartheid nei confronti sia dei palestinesi sia degli arabi che vivono lì, accusa alla quale si è aggiunta quella, gravissima, di genocidio nei confronti del popolo palestinese, nell’assalto e nella distruzione quotidiana della Striscia di Gaza, dopo gli spietati e brutali attacchi del 7 ottobre 2023 progettati e perpetrati da Hamas.

Per questo sono in molti a chiedere l’esclusione di Israele dallo sport mondiale, esclusione che in Italia è stata chiesta anche dall’Aiac, Associazione italiana allenatori calcio, presieduta da Renzo Ulivieri, soprattutto in vista del doppio confronto per le qualificazioni mondiali che vedrà impegnata la nazionale italiana contro quella israeliana.

Confronto che già in Nations League aveva scatenato aspre polemiche, soprattutto per la sfida di Udine, coinvolgendo il sindaco e le cariche regionali della Figc. Udine sarà sede anche della prossima sfida del 14 ottobre, e c’è da chiedersi chi abbia deciso di scegliere la stessa città.

Lo sport non è neutrale e non lo è mai stato. Non lo era quando serviva a legittimare regimi nazifascisti – dal Mondiale italiano del 1934 ai Giochi olimpici di Berlino del 1936, al Mondiale argentino del 1978 – non lo è quando si assegnano i Mondiali a paesi che non rispettano i diritti umani, dalla Russia all’Arabia Saudita passando per il Qatar, e nemmeno quando Emmanuel Macron ha tentato di fermare la cessione di Kylian Mbappé al Real Madrid, trasformando un calciatore in un asset nazionale.

Gianni Rivera diceva che il calcio non è né migliore né peggiore del mondo che lo circonda perché è uno specchio della società. E le giovani generazioni non si accontentano di tifare con la mano destra e protestare con quella sinistra, vogliono, pretendono, uno sport che li rappresenti in maniera piena e matura, uno sport che sappia guardare oltre il campo da gioco e prendere posizione di fronte alle ingiustizie del mondo. Non è scontato, ma sicuramente è un tema sul quale bisogna e bisognerà ragionare.

