Trump e Musk la bastonano, l’Ue balbetta. Nessun leader difende l’onore dell’Europa

Il Vecchio Continente continua ad essere preso di mira dopo la pubblicazione della “Strategia nazionale” trumpiana in chiave anti-europea. In prima fila Musk: «L’Ue va abolita». Intanto i missili russi continuano a cadere sull'Ucraina e l'ìAiea lancia l’allarme su Chernobyl: «La centrale nucleare è a rischio»

Mentre i missili russi continuano a cadere sull’Ucraina, l’Unione europea viene bombardata da accuse e pressioni, avvertimenti e intimidazioni, provenienti sia dal suo interno che da oltreoceano. La più rumorosa delle bordate è arrivata venerdì dalla Casa Bianca, con il manifesto violentemente antieuropeo del nuovo documento di “strategia nazionale” firmato dall’amministrazione Trump, dove si prevede finanche «l’erosione di civiltà» del Vecchio Continente. Ebbene, la risposta europea appare di u