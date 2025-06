La guerra in Medio Oriente entra in una nuova fase, dopo gli attacchi di Israele e Usa, gli occhi sono puntati sull’Iran. Tutto indica che cercherà di far abbassare le tensioni. Un regime change è fortemente improbabile, anche perché non c’è un’opposizione organizzata pronta a prendere il potere

Siamo ora nella terza fase dell’attuale crisi in Medio Oriente. Nelle due fasi precedenti, l’iniziativa è stata prima di Israele e poi degli Stati Uniti. Ora è passata all’Iran. Ricapitolando: nella prima fase, Israele, preoccupato che l’Iran fosse molto più vicino allo sviluppo di armi nucleari, ha attaccato siti militari iraniani, installazioni nucleari e figure apicali. Il governo israeliano, più avvezzo al rischio dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, non era più vincolato dal timore di ritorsioni da parte di proxy iraniani che aveva degradato o dalla capacità di difesa dell’Iran, che Israele aveva a sua volta indebolito.

La seconda fase della guerra è stata avviata dagli Stati Uniti, che hanno preso di mira tre siti fondamentali per il programma nucleare iraniano. I bombardieri stealth B-2 hanno sganciato una serie di bombe “bunker buster” di grandi dimensioni sui siti di arricchimento dell’uranio di Fordow e Natanz, mentre i sottomarini statunitensi hanno lanciato missili da crociera Tomahawk contro l’impianto nucleare di Isfahan.

Sia per Israele che per gli Stati Uniti, questa è stata una guerra per scelta: c’erano altre opzioni disponibili. Inoltre, gli attacchi sono stati preventivi, piuttosto che prevenuti, nel senso che un’esplosione nucleare iraniana era una minaccia che si stava avvicinando, ma non imminente. È meno chiaro perché gli Stati Uniti abbiano agito in quel momento, forse perché la diplomazia non sembrava promettente e c’era l’opportunità di intraprendere la missione con il minimo rischio per le forze americane. Detto questo, sia Israele che gli Stati Uniti avevano esaurito la pazienza con l’Iran, che stava arricchendo l’uranio a livelli che avevano senso solo se il suo obiettivo fosse quello di sviluppare armi nucleari piuttosto che quello di generare elettricità.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli attacchi da lui ordinati sono stati un successo militare spettacolare e che i tre impianti iraniani sono stati completamente «cancellati». Questo non è ancora stato dimostrato.

Normalmente, la valutazione dei danni delle bombe in tali circostanze richiede tempo ed è tanto un’arte quanto una scienza. Ancora più importante, l’attacco potrebbe essere riuscito a distruggere le tre strutture selezionate, ma aver fallito nel senso più ampio di eliminare gli sforzi dell’Iran orientati allo sviluppo di armi nucleari. In realtà, questo è quasi certo, poiché l’Iran ha avuto ampie possibilità di trasferire l’uranio arricchito, le centrifughe avanzate e altre tecnologie legate alle bombe in diversi luoghi che per ora sono sconosciuti.

Cosa dobbiamo aspettarci dall’Iran? Molto è stato scritto sulle opzioni di ritorsione dell’Iran. L’Iran potrebbe intraprendere una guerra informatica contro obiettivi negli Stati Uniti o nel resto del mondo. Potrebbe organizzare azioni terroristiche di vario tipo contro civili, aziende e ambasciate americane. Potrebbe attaccare i circa 40mila soldati statunitensi presenti in Medio Oriente e le infrastrutture energetiche dei suoi vicini arabi. Potrebbe inoltre interferire con la navigazione nelle vie idriche locali, direttamente o attraverso un proxy come gli Houthi dello Yemen.

Ma non è ovvio che l’Iran faccia tutto questo adesso. L’“attacco” performativo alla base statunitense in Qatar ha segnalato che l’Iran vuole evitare un’ulteriore escalation ed esporsi a ulteriori attacchi contro la sua economia e i suoi leader militari e politici. Di conseguenza, è probabile che l’Iran si concentri sul rafforzamento del regime a livello interno, per garantirne la sopravvivenza.

Con il tempo si può anche prevedere che l’Iran cerchi di ricostituire il suo programma di armi nucleari, poiché molti riterranno che gli attacchi israeliani e americani non sarebbero mai avvenuti se l’Iran avesse posseduto un deterrente nucleare. È improbabile che la diplomazia impedisca all’Iran di riuscirci, il che significa che, con o senza un cessate il fuoco, gli attacchi israeliani o statunitensi potrebbero essere necessari ogni volta che si scopre che l’Iran sta svolgendo attività legate alle armi nucleari.

Questa realtà porterà molti a sostenere che nulla, a meno di un cambio di regime, impedirà l’emergere di un Iran dotato di armi nucleari, uno sviluppo che rappresenterebbe una minaccia esistenziale per Israele e porterebbe altri paesi della regione a dotarsi di armi nucleari. Non sorprende che alcuni in Israele e negli Stati Uniti chiedano già un cambio di regime.

Ma un cambio di regime è più facile a dirsi che a farsi. Tende a verificarsi quando c’è un’opposizione interna forte e organizzata, un regime in disfacimento o una potenza esterna disposta e in grado di spodestare la leadership, occupare il paese e inserire un successore. Nessuna di queste condizioni esiste in Iran. Tutto questo per dire che gli outsider farebbero bene a basare la politica verso l’Iran sul presupposto che l’attuale governo, o qualcosa di simile, resterà in carica per il prossimo futuro. È ovvio che basta una sola parte per iniziare una guerra, ma che per concluderla occorrono tutte le parti coinvolte. In questa crisi mediorientale, l’iniziativa spetta ora all’Iran. Solo i suoi governanti possono decidere se l’attacco statunitense è l’inizio della fine o la fine dell’inizio. Molto dipenderà dalla loro risposta.

Richard Haass è presidente emerito del Council on Foreign Relations

