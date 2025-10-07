I familiari degli ostaggi: «Netanyahu tradisce la memoria del 7 ottobre»

Parlano a Domani Nissan Kalderon ed Efrat Machikawa, i cui familiari sono stati rapiti da Hamas. «Il premier non ha mai aperto un canale con le famiglie. Ma i caccia israeliani stanno continuando a bombardare la Striscia». Il messaggio di Mattarella: «La condanna di Israele non attenua l’orrore per l’efferatezza di Hamas»

«Due anni, è incredibile. Due anni di guerra. Il governo israeliano ci ha tradito», dice Nissan Kalderon, 57 anni, residente del kibbutz Sufa, a un tiro di schioppo dalla città distrutta di Rafah nel sud della Striscia di Gaza. Suo fratello, Ofer Kalderon, è stato rapito dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre insieme ai suoi due figli: Saar e Erez. Nei tunnel ha incontrato due volte Yahya Sinwar, l’architetto del 7 ottobre: «Senti, non sono una persona cattiva», gli avrebbe detto il leader di Hamas, se