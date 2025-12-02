Con lei fermati anche il diplomatico italiano Stefano Sannino e un responsabile del Collegio d’Europa. «Potrebbero configurarsi reati di frode in materia di appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale», sostiene la Procura europea. L’indagine riguarda il progetto per l'Accademia Diplomatica dell'Ue

La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, è stata posta in stato di fermo dalla polizia belga nell'ambito di un'indagine su presunto uso improprio di fondi europei, dopo un blitz avvenuto all'alba presso la sede del Servizio di azione esterna dell'Ue (Seae), del Collegio d'Europa di Bruges e in diverse abitazioni private.

Tra gli altri tre fermati, oltre a Mogherini, ci sono anche l'ambasciatore Stefano Sannino, ex direttore del Seae e ora a capo della direzione generale per il Mediterraneo della Commissione; e un manager del Collegio d'Europa.

Al centro delle accuse ci sarebbe la nuova Accademia diplomatica dell'Ue, un programma di formazione di nove mesi per giovani diplomatici degli Stati membri, che è stato assegnato dal Seae al Collegio d’Europa in Belgio, nel periodo 2021-2022, a seguito di una procedura di gara.

«L’indagine si concentra sulla possibilità che il Collegio d’Europa e/o i suoi rappresentanti fossero informati in anticipo sui criteri di selezione della procedura di gara e avessero sufficienti motivi per ritenere che l’attuazione del progetto sarebbe stata loro affidata, prima della pubblicazione ufficiale dell’avviso di gara da parte del Seae», afferma in una nota la Procura europea (Eppo).

Gli inquirenti si sono concentrati sulle circostanze che hanno portato all'acquisto da parte dell'università, per 3,2 milioni di euro, di un edificio in Spanjaardstraat a Bruges, che ospita i diplomatici che frequentano l'accademia.

Il concorso per ospitare l'accademia richiedeva ai candidati di fornire un alloggio. Il Collegio d'Europa ha acquistato l'edificio nel 2022 durante un periodo di difficoltà finanziarie, e poco prima che il Seae pubblicasse un bando di gara che in seguito ha assegnato all'istituzione un finanziamento di 654 mila euro.

«Vi sono forti sospetti che, durante la procedura di gara per il programma, l’articolo 169 del Regolamento finanziario relativo alla concorrenza leale sia stato violato e che informazioni riservate riguardanti l’appalto in corso siano state condivise con uno dei candidati partecipanti alla gara», afferma ancora Eppo.

Prima delle perquisizioni, l’Eppo aveva richiesto la revoca dell’immunità di diversi sospetti, richiesta che è stata accolta. I fatti oggetto dell’indagine sono stati inizialmente segnalati all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf).

«Essi potrebbero configurare reati di frode in materia di appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale», sostiene la Procura europea.

Mogherini ricopre l'incarico di rettrice del Collegio d'Europa dal 2020, dopo l'incarico da Alta rappresentante tra il 2014 e il 2019. In passato era stata anche ministro degli Esteri del governo Renzi, dal febbraio all'ottobre 2014, appena prima della nomina a Bruxelles.

Sannino, invece, era stato dal 2013 al 2016 rappresentante permanente d'Italia presso l'Ue, poi ambasciatore d'Italia in Spagna (dal 2016 al 2020) e successivamente segretario generale del Seae dal 2021 al 2024, durante l'incarico di Josep Borrell come Alto rappresentante.

