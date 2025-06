Anche in corsia, così come in fabbrica, promette di tagliare i costi aumentando nello stesso tempo l’efficienza. Eppure l’intelligenza artificiale non sarebbe sicura per curare gli ammalati, né per la loro privacy. L’allarme arriva dalla Cina, che con la sua fiumana di dati (1,1 miliardi di netizen connessi a internet h24) e grazie agli incentivi governativi è diventata il terreno più fertile per sperimentare l’Ia a tutto campo: nelle aziende, nei tribunali, negli uffici e, appunto, negli ospedali. Nella seconda economia del pianeta sono già 300 i nosocomi che la utilizzano, sia per la diagnostica clinica sia a supporto delle decisioni dei medici.

La frenesia dell’intelligenza artificiale è esplosa assieme a DeepSeek, la startup di Hangzhou che ha stupito il mondo dimostrandosi altrettanto performante di ChatGpt. Un modello open source (modificabile dagli utenti) made in China che ne ha raggiunto uno statunitense, consolidato e protetto da copyright. In un paese in cui l’assicurazione medica di base (quella dei “poveri”) offre rimborsi non oltre il 40 per cento delle spese sanitarie sostenute e in cui dallo smartphone si può accedere ai servizi più disparati, le compagnie private ne hanno approfittato immediatamente. Il gruppo Ant ha “assunto” cento medici virtuali guidati dall’Ia e li ha messi a lavorare su Alipay, la principale app di pagamenti elettronici del paese. Ant – come Alipay, di proprietà di Alibaba, del magnate Jack Ma – pubblicizza i suoi large language models (Llm) in grado di interpretare e rispondere alle domande degli utenti come frutto dell’esperienza e delle ricerche dei migliori ospedali della Cina. Anche Tairex, una startup incubata nell’università Tsinghua, ha avviato i test di una piattaforma con 42 medici Ia che coprono 21 reparti, tra cui pronto soccorso, pneumologia, cardiologia e pediatria.

Vince l’open source

Ma un gruppo di ricercatori della stessa istituzione pechinese, Tsinghua Medicine, negli ultimi giorni ha provato a frenare l’entusiasmo di chi vorrebbe applicare l’Ia in ogni campo, subito, senza limiti. Secondo un paper pubblicato sulla rivista medica Jama dal team guidato dal dottor Wong Tien Yin, sono due i problemi principali di fronte ai quali bisognerebbe fermarsi e riflettere.

Anzitutto «la tendenza di DeepSeek a generare risposte plausibili ma fattualmente errate potrebbe portare a un rischio clinico sostanziale, nonostante le forti capacità di ragionamento» dell’Ia made in China. Secondo Wong e i suoi coautori, c’è il pericolo che gli operatori sanitari si affidino eccessivamente, in maniera acritica, alle soluzioni offerte da DeepSeek. Ciò potrebbe causare errori diagnostici o terapeutici.

Il secondo grande problema è relativo alla tutela della riservatezza dei pazienti. Anche se la maggior parte degli ospedali usa Llm sviluppati ad hoc da DeepSeek, secondo i ricercatori, questo approccio «sposta le responsabilità della sicurezza sulle singole strutture sanitarie», molte delle quali non dispongono di un’infrastruttura di cybersecurity.

Probabilmente il campanello d’allarme di Wong e colleghi resterà inascoltato, perché la Cina sull’Ia vuole soprattutto correre, per stare al passo con gli Usa nella tecnologia che determinerà il modo in cui in futuro si produrrà e si farà la guerra. La “Ai Plus Initiative” recentemente lanciata dal governo punta all’adozione massiccia dell’Ia per aggiornare il sistema industriale: anche le vecchie produzioni dovranno essere guidate dalla nuova tecnologia.

Rivoluzione continua

Sono passati solo pochi mesi dall’irruzione di DeepSeek nel mercato dell’intelligenza artificiale e già la startup di Hangzhou ha perso il primato di migliore Ia open source del mondo, soppiantata da un’altra compagnia della metropoli sul delta del Fiume azzurro.

L’Ia della famiglia Qwen3 – presentata il 29 aprile scorso da Alibaba – è infatti risultata più performante di quella della R1 di DeepSeek secondo LiveBench, una piattaforma indipendente che valuta i large language models (Llm), i “modelli linguistici di larghe dimensioni” che alimentano l’intelligenza artificiale “generativa” su cui si basano i chatbot – come ChatGpt – in grado di rispondere alle domande degli utenti.

Il successo di una piccola startup (DeepSeek) rapidamente superato da una rivale (Qwen3) sostenuta da un colosso (Alibaba) evidenzia le caratteristiche e il dinamismo dell’ecosistema digitale cinese, alimentato da migliaia di micro aziende in continuo contatto con grandi compagnie, in molti casi ospitate all’interno degli stessi cluster industriali.

Questa effervescenza, unita alla gigantesca mole di dati messi a disposizione delle aziende e alla quantità di laureati in materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) che il paese sforna ogni anno, 3,57 milioni, il 40 per cento del totale nel 2024, dà alla Cina un enorme vantaggio competitivo nello sviluppo delle tecnologie di Ia. Rilevantissimo è il ruolo dello stato.

Il super fondo statale

All’inizio dell’anno Pechino ha istituito un nuovo fondo di investimento per l’intelligenza artificiale, con un capitale iniziale di 60 miliardi di yuan (8,2 miliardi di dollari).

Una mossa arrivata poco dopo che gli Stati Uniti hanno intensificato i controlli sulle esportazioni di semiconduttori avanzati e aggiunto altre entità alla propria lista nera di aziende con le quali è vietato avere scambi commerciali e finanziari. Il fondo, denominato National AI Industry Investment Fund, è stato inaugurato a Shanghai, e si tratta di una joint venture tra la società di private equity statale Guozhi Investment (Shanghai) e il China Integrated Circuit Industry Investment Fund (Cicf).

Tornando alla “battaglia” tra Qwen3 e R1, Qwen3 (Alibaba) ha superato R1 (DeepSeek) nei test che misurano le capacità dei modelli di intelligenza artificiale open source, tra i quali: codifica, matematica, analisi dei dati e insegnamento delle lingue. Qwen3 consiste in otto modelli avanzati che vanno da 600 milioni a 235 miliardi di parametri. Nell’apprendimento automatico, i parametri sono le variabili presenti in un sistema di intelligenza artificiale durante l’addestramento, che aiutano a stabilire in che modo i prompt dei dati producono l’output desiderato.

Secondo le prove effettuate dalla stessa LiveBench, Qwen3 (open source) con le sue performance tallona i giganti occidentali come OpenAi o3 (Microsoft) o Gemini Pro 2.5 (Google), che non permettono l’accesso ai codici a parti terze. Per quanto riguarda la “produttività”, alimentare l’intelligenza di Qwen3 costa circa un ventesimo rispetto a OpenAi o3.

Non a caso ha annunciato il loro sostegno o l’adozione dell’Ia di Alibaba una serie di grandi gruppi, cinesi e no, tra i quali: Huawei (privata), Cambricon Technologies (mista stato-privato), Moore Threads, Hygon Information Technology, Nvidia, Intel. Anche i maggiori gruppi statunitensi – se vogliono continuare a competere nel settore – hanno bisogno di partecipare al grande gioco dell’Ia made in China.

