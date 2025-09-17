L’autrice Dolan: «A differenza dei governi la Flotilla non ha perso l’umanità, per questo si continua a provare»

Classe ‘92 e autrice di due romanzi, doveva imbarcarsi dalla Tunisia, ma la sua imbarcazione è stata sospesa: «Questo movimento non è basato sull’individualismo: dà priorità alla solidarietà collettiva con la Palestina nel modo più efficace. Ti chiameranno “performativo” se ti limiterai a parlare, e se agirai concretamente continueranno a chiamarti così, insieme a cose ben peggiori»
Alla fine di agosto, la scrittrice irlandese Naoise Dolan ha annunciato dal suo profilo Instagram che si sarebbe unita al gruppo di volontari e attivisti della Global Sumud Flotilla per portare via mare aiuti umanitari sul territorio di Gaza. Per comunicare la notizia, Dolan ha registrato un videomessaggio in gaelico irlandese, dettaglio significativo nel contesto di una missione che pone al centro la questione dell’autodeterminazione dei popoli. «È facile romanticizzare il sostegno irlandese al