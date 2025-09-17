L’autrice Dolan: «A differenza dei governi la Flotilla non ha perso l’umanità, per questo si continua a provare»

Classe ‘92 e autrice di due romanzi, doveva imbarcarsi dalla Tunisia, ma la sua imbarcazione è stata sospesa: «Questo movimento non è basato sull’individualismo: dà priorità alla solidarietà collettiva con la Palestina nel modo più efficace. Ti chiameranno “performativo” se ti limiterai a parlare, e se agirai concretamente continueranno a chiamarti così, insieme a cose ben peggiori»