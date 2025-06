Una sorpresa che poi alla fine sorpresa non era. L’eventualità che Dominique de Villepin decidesse per una "nuova discesa in campo", visto lo spazio mediatico da lui guadagnato negli ultimi mesi, era tutto meno che da escludere. Mancava l’ufficialità, che è arrivata lunedì, con il lancio del suo nuovo partito, denominato “La France Humaniste”. «Un movimento aperto a tutti», l’ha definito de Villepin nell’intervista a Le Parisien, parlando anche della necessità di «riunire tutti i francesi per difendere la giustizia sociale e l’ordine repubblicano».

Settantuno anni, formazione diplomatica, de Villepin non manca certo di esperienza sulla scena politica francese e internazionale. Collaboratore di Jacques Chirac dagli anni Ottanta, nel 1995 diventa segretario alla presidenza della Repubblica. L’apice della sua carriera è a inizio anni 2000: nel 2002 diventa ministro degli Esteri nel governo di Jean-Pierre Raffarin, e ottiene la ribalta nel 2003 con un discorso al Consiglio di sicurezza Onu in cui si oppone all’intervento statunitense in Iraq. Nel 2004 è nominato ministro dell’Interno e nel maggio 2005 arriva a Matignon, diventando primo ministro e restandoci fino alla fine del mandato presidenziale di Chirac, nel 2007.

Poi, un lungo periodo di eclissi dalla vita politica attiva con pochi acuti: nel 2010 fonda – come oggi – un partito due anni prima di un’elezione presidenziale, “République Solidaire”, nel tentativo di creare un trampolino per la propria candidatura. Ma il fallimento del tentativo di ottenere le firme necessarie a presentarsi segna anche la fine dell’attività politica della piattaforma. Il rilancio arriva lo scorso anno, e in maniera decisamente inaspettata, con lo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas e la catastrofe umanitaria di Gaza.

De Villepin, chiamato in diverse trasmissioni ad esprimersi sugli eventi, si distingue per le sue posizioni in favore della popolazione palestinese e di condanna alle violazioni del diritto internazionale da parte del governo di Tel Aviv. Lo scorso novembre, su Libération, firma un editoriale in cui chiede la fine del blocco umanitario a Gaza, parlando apertamente del rischio di un genocidio nella Striscia. Pochi giorni fa, parlando alla radio France Info, ha invitato l’Occidente a un «isolamento economico e strategico» di Israele, per opporsi agli obiettivi di «deportazione» della popolazione di Gaza.

«Troppi partiti sono tentati dal populismo, dall’escalation, dallo stigma»: è l’analisi di de Villepin della situazione politica francese. Per l’ex primo ministro, inoltre, «oggi i politici sono intrappolati in una logica di continua escalation. I Repubblicani, come il Rassemblement National, vedono il mondo in bianco e nero e, alla France Insoumise, lo vedono tutto rosso, il che non mi sembra possa portare soluzioni. È per questo che mi impegno innanzitutto in una battaglia di idee».

A questa battaglia di idee, del resto, de Villepin si stava preparando già da un po’. Fin da marzo erano attivi sui social network canali legati a un "Forum Villepin", con lo scopo di «federare i comitati di sostegno e le associazioni intorno a una visione comune».

Se dieci anni fa il tentativo di candidatura era naufragato anche a causa di sondaggi fallimentari, ad oggi la situazione sembra diversa. Secondo un sondaggio dell’istituto Ifop pubblicato pochi giorni fa, ad oggi de Villepin sarebbe «la personalità politica preferita dei francesi», con il 54 per cento di opinioni favorevoli, davanti al 51 per cento di Edouard Philippe e al 47 per cento di Jordan Bardella. C’è un dato, però, che forse è ancora più confortante per l’ex premier: de Villepin sarebbe visto positivamente dal 70 per cento degli elettori che hanno votato per Emmanuel Macron alle ultime presidenziali, dal 62 per cento di quelli di Mélenchon e dal 60 per cento degli elettori Républicains, oltre che da un buon 45 per cento dei lepenisti.

Una capacità di raccogliere consensi da lungo tutto l’arco parlamentare – simile a quella del primo Macron – che potrebbe rivelarsi decisiva in un’elezione in cui i partiti potrebbero arrivare molto indeboliti: chi per l’assenza di un leader riconoscibile (lo stesso Macron o l’incandidabile Le Pen) chi perché fratturato da divisioni interne (la sinistra, con i contrasti sempre più aspri tra socialisti e insoumis). Nell’ennesimo stallo alla messicana della politica francese, insomma, la soluzione potrebbe venire da un diplomatico.

