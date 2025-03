Il fondo da 500 miliardi di euro per difesa e infrastrutture sul quale i partiti che formeranno il prossimo governo tedesco hanno trovato un accordo rappresenta un passaggio epocale: cambiare le regole del debito vuol dire toccare un dogma quasi identitario per la Germania

La sera della vittoria elettorale il cancelliere in pectore Friedrich Merz, 69 anni, presidente dell’Atlantik-Brücke, il simbolo dell’atlantismo teutonico, ha rivelato quella che potrebbe diventare la missione strategica del suo cancellierato. Il suo obiettivo, ha affermato, è «rafforzare l’Europa il più velocemente possibile in modo da raggiungere una reale indipendenza dagli Stati Uniti», dato che l’amministrazione americana di Donald Trump è «in gran parte indifferente» al destino dell’Europa.

Merz è un avvocato d’affari abituato a misurare l’effetto delle sue parole. Quando nel 2009, sconfitto da Angela Merkel, lasciò la politica nella Cdu, divenne presidente del consiglio di supervisione della filiale tedesca di BlackRock, una delle maggiori società d’investimento al mondo. Ora, dopo aver incrementato il suo patrimonio personale, torna alla politica e deve fare i conti con una pesante recessione e la fine dell’atlantismo come lo avevamo visto fino a oggi.

Ma questo cambio di paradigma nei rapporti con Washington provoca a sua volta una modifica alla sua rigorosa postura in economia. Merz è stato l’allievo prediletto di Wolfgang Schaeuble, ministro delle Finanze di Merkel, teorico dell’austerità finanziaria che ha imposto infiniti sacrifici alla Grecia portando al freno di bilancio in Germania che limita il deficit annuale allo 0,35 per cento del Pil.

Questione di pragmatismo

Merz è stato considerato finora un “falco” in materia di conti pubblici, un seguace dell’ordoliberalismo che ha portato a un soffio dalla fine della moneta unica. Ma oggi il mondo è profondamente cambiato: l’America alza i dazi e non assicura più la sicurezza dei suoi alleati europei, la Russia si fa sempre più minacciosa, la Cina usa il capitalismo di stato per favorire i propri campioni nazionali e i costi dell’energia mettono fuori gioco la produzione tedesca. Il futuro cancelliere deve affrontare la necessità di aumentare gli investimenti pubblici per ammodernare le vetuste infrastrutture e incrementare le spese per la difesa (ferme al 2,1 per cento del Pil rispetto al 3 programmato).

Così i partiti che formeranno il prossimo governo tedesco hanno concordato di creare un fondo infrastrutturale da 500 miliardi di euro e di rivedere le regole del debito in una storica riforma della spesa per rinnovare le forze armate e rilanciare la crescita nella più grande economia europea. La modifica permetterà di sfondare il tetto al debito pubblico tedesco, un tabù finora. I conservatori di Friedrich Merz e i socialdemocratici (Spd), che sono in trattative per formare una coalizione, presenteranno le loro proposte al parlamento tedesco la prossima settimana.

Il prossimo cancelliere tedesco ha colto l’attimo dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, sottolineando l’urgenza per l’Europa di rafforzare le proprie difese. Numerosi economisti hanno esortato la Germania a riformare i limiti di indebitamento statale sanciti dalla Costituzione – noti come “freno al debito” – per liberare gli investimenti e sostenere un’economia che negli ultimi due anni si è contratta. La riforma, che necessita dei due terzi dei voti parlamentari, segnerebbe uno smantellamento delle regole di prestito imposte dopo la crisi finanziaria globale del 2008, che molti hanno criticato come obsolete, mettendo la Germania in una camicia di forza fiscale. «Di fronte alle minacce alla nostra libertà e alla pace nel nostro continente, tutto ciò che è necessario deve ora valere anche per la nostra difesa», ha affermato Merz.

Una strada in salita

Ma non sarà un compito facile. Schaeuble ha messo al sicuro il rigore economico in Costituzione in Europa, una scelta che nemmeno la prudente Svizzera ha mai fatto. Merz ora deve uscire da quell’intreccio perverso ideato dal suo mentore oppure ne resterà paralizzato. Oltre al fondo, Merz potrebbe aprire a nuove forme di debito comune in Europa in materia di difesa, sulla scia del Next Generation Eu.

Tuttavia, la Linke, il partito della sinistra, e l’ultradestra dell’AfD potrebbero esercitare una minoranza di blocco in parlamento che potrebbe ostacolare qualsiasi aumento della spesa per la difesa. La strada è in salita. Merz in Europa è aperto alla formula dei paesi volenterosi che potrebbero superare il veto del voto all’unanimità. Occorre essere pragmatici, con il sesto trimestre del Pil tedesco in negativo. In caso contrario, l’AfD, oggi secondo partito, se ci fosse ancora una legislatura inconcludente, potrebbe trarre ulteriore vantaggio da una possibile disillusione degli elettori nei confronti dei partiti tradizionali. E allora sarebbe il disastro.

