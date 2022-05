Le interruzioni di energia potrebbero arrivare anche se non ci staccheremo da Mosca, per aiutare gli altri paesi europei. Questo l’orientamento della Commissione europea che il prossimo 18 maggio si prepara a varare il piano RePowerEu. «In caso di interruzioni del gas che interessano più Stati membri contemporaneamente, possono essere necessarie misure aggiuntive» si legge nella bozza del piano RePowerEu, divulgata da LaPresse, che sarà presentato dalla Commissione europea mercoledì 18 maggio. Questi strumenti esistenti «potrebbero essere utilmente integrati con un razionamento coordinato e una riduzione della domanda sulla base di principi a livello dell'Ue durante un'emergenza a livello dell'Ue, in cui i mercati del gas non corrispondono più in modo ottimale alla domanda e lasciano la domanda residua insoddisfatta».

Insomma bisognerà ridurre i consumi anche se non smetteremo di importare il metano russo se dovremo dare una mano ai paesi che si troveranno in difficoltà: «Sulla base del principio di solidarietà, dovrebbe essere presa in considerazione una riduzione della domanda di gas negli stati membri meno colpiti a vantaggio degli Stati membri più colpiti anche nel caso in cui tale razionamento non sarebbe stato effettuato sulla base del piano nazionale di emergenza», si legge ancora nel testo.

Quindi riduzione dei consumi che in Italia significa un maggiore utilizzo del carbone per risparmiare il metano, la richiesta per le industrie di consumare meno energia ed eventualmente anche agli utenti domestici. Un piano già esistente nelle linee generali di cui per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Di fronte alle incertezze di questi giorni, il prezzo del metano è salito ancora, a 114 euro a MWh.

Bulgaria e Polonia

Al momento non stanno più ricevendo metano dalla Russia Bulgaria e Polonia. I due stati si sono rifiutati di aprire i conti in rubli come previsto dal decreto di Vladimir Putin di marzo e Gazprom ha tolto loro le forniture. È notizia di oggi che Gazprom ha deciso di inasprire la sua posizione annunciando che non utilizzerà più il gasdotto Yamal-Europa, che termina in Germania, dopo che la società che controlla l'impianto in Polonia è stata inserita nella lista nera di Mosca.

Il governo russo, infatti, ieri ha annunciato sanzioni contro oltre 30 società energetiche in risposta alle misure adottate dall'Occidente per rispondere all'invasione dell'Ucraina. Nell'elenco figura Europol Gaz, una joint venture tra Gazprom e la polacca Pgnig, responsabile del gasdotto Yamal-Europa che attraversa la Polonia. Come spiegato da Gazprom, citata dall'agenzia Interfax, le sanzioni implicano che non potrà più utilizzare questo gasdotto.

Lo stop si va ad aggiungere a quello di Kiev. L’Ucraina ieri alle 7 ora locale ha bloccato i flussi da uno degli ingressi russi nella zona occupata dall’esercito di Mosca per causa di “forza maggiore”, portando così a un calo delle forniture del 30 per cento. La Germania ha comunque rassicurato sulla situazione a seguito del nuovo blocco attraverso la Polonia. L’Italia pur avendo visto a sua volta una riduzione dei flussi attualmente continua ad avere un sistema bilanciato.

