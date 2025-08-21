È stato fermato a Rimini Serhii K., 49 anni, sospettato di essere tra i coordinatori del sabotaggio dei mega-gasdotti tra la Russia e la Germania nel 2022. All’epoca ci fu uno scambio di accuse tra Mosca e Kiev su chi fosse responsabile dell’attacco. E le polemiche si sono trascinate fino ad oggi
Gasdotto Nord Stream, l’Italia arresta un ucraino
21 agosto 2025 • 20:34
