È stato fermato a Rimini Serhii K., 49 anni, sospettato di essere tra i coordinatori del sabotaggio dei mega-gasdotti tra la Russia e la Germania nel 2022. All’epoca ci fu uno scambio di accuse tra Mosca e Kiev su chi fosse responsabile dell’attacco. E le polemiche si sono trascinate fino ad oggi

Le autorità tedesche hanno annunciato l’arresto in Italia di un cittadino ucraino, identificato come Serhii K., 49 anni, sospettato di essere tra i coordinatori del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Il fermo è avvenuto a San Clemente (Rimini) nella notte del 20 agosto, nell’ambito dell’indagine della Procura federale di Karlsruhe.

L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Misano Adriatico con il supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 18 agosto 2025 dal giudice istruttore della Corte federale di giustizia. L’uomo, in vacanza in Italia con la famiglia, è stato individuato nel corso di un controllo, condotto in carcere a Rimini e posto a disposizione della Corte d’appello di Bologna.

Nel provvedimento sono contestati il concorso nell’aver causato un’esplosione con esplosivi, il sabotaggio contro l’ordinamento costituzionale e la distruzione di infrastrutture. Secondo gli inquirenti tedeschi, l’indagato avrebbe fatto parte di un gruppo che, nel settembre 2022, raggiunse l’area delle condotte nelle vicinanze dell’isola danese di Bornholm a bordo di uno yacht a vela partito dal porto di Rostock e noleggiato tramite intermediari con identità false.

Nelle attività tecniche precedenti erano state rinvenute tracce compatibili con esplosivi su campioni prelevati da un’imbarcazione perquisita, elemento coerente con l’ipotesi dell’uso di un’unità a vela per l’avvicinamento all’area dei gasdotti. Le autorità non hanno diffuso i nomi degli altri presunti componenti del gruppo né indicazioni su eventuali livelli di direzione superiore.

Il 26 settembre 2022 una serie di esplosioni sottomarine danneggiò in più punti le condotte di Nord Stream 1 e tratti di Nord Stream 2 a nord-est di Bornholm. Le autorità danesi e svedesi qualificarono l’episodio come sabotaggio. Al momento delle detonazioni le condotte erano piene di gas ma non operative: i flussi di Nord Stream 1 verso la Germania erano stati interrotti a fine agosto 2022; Nord Stream 2 non era mai entrato in servizio perché la certificazione era stata sospesa dalle autorità tedesche. Le indagini nazionali svedese e danese si sono chiuse nel febbraio 2024; il procedimento tedesco è rimasto aperto.

La cittadinanza ucraina del fermato è un elemento sensibile perché si inserisce in un quadro di ipotesi contrapposte formulate sin dai giorni successivi al sabotaggio. Russia e Ucraina hanno respinto reciprocamente le ipotesi di coinvolgimento dei propri apparati; Mosca ha accusato in alcune dichiarazioni anche paesi occidentali, accuse smentite. Nel 2023 ricostruzioni di stampa, sulla base di analisi di intelligence, hanno ipotizzato l’azione di un gruppo “filo-ucraino”, senza attribuzione statuale e con smentite ufficiali da Kiev. L’arresto in Italia interviene dunque in un contesto segnato da accuse incrociate e da un’assenza di conclusioni giudiziarie definitive.

Nord Stream è la rotta diretta sotto il Baltico pensata per trasportare gas dalla Russia alla Germania. Nord Stream 1, entrato a regime tra il 2011 e il 2012, ha una capacità nominale di 55 miliardi di metri cubi l’anno. Nord Stream 2, completato nel 2021 ma mai attivato, era progettato per raddoppiare la capacità di quella rotta portandola a 110 miliardi di metri cubi annui.

La Germania ha difeso a lungo il progetto sul piano industriale ed energetico, sospendendo la certificazione di Nord Stream 2 il 22 febbraio 2022, due giorni prima dell’invasione dell’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno osteggiato il gasdotto per anni con misure sanzionatorie e pressioni diplomatiche, ritenendolo un fattore di dipendenza energetica europea dalla Russia. Anche la Francia ha ripetutamente criticato il progetto.

Il mandato d’arresto europeo per Serhii K. è stato emesso tre giorni fa. Le autorità federali indicano l’indagato come «uno dei coordinatori» dell’operazione, ma non hanno reso pubblici ulteriori elementi su presunti complici, sostegni logistici o livelli di comando. Dopo molte accuse incrociate e ricostruzioni divergenti, lo sviluppo odierno avvicina una possibile soluzione giudiziaria, riducendo lo spazio per ulteriori speculazioni politiche.

