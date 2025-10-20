Altre 153 tonnellate di bombe su Gaza. Netanyahu: «Siamo una superpotenza»

L’Idf lancia un nuovo attacco con artiglieria sulla Striscia. Il premier israeliano alla Knesset: «La campagna non è finita». Trump: «Se Hamas romperà la tregua sarà annientato». Torna operativo il valico di Kerem Shalom, rimane ancora chiuso l’ingresso di Rafah: buona parte degli aiuti ancora ferma
Tel Aviv – Durante il suo discorso per l’apertura della sessione invernale della Knesset il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi a Gaza «con 153 tonnellate di esplosivi» nella giornata di domenica, dopo un attacco nel quale i militanti palestinesi avevano ucciso due soldati israeliani. Il cessate il fuoco a Gaza rimane poco più di una suggestione: anche lunedì fonti locali parlano di nuovi attacchi israeliani con tanto di artiglieria, seppur di