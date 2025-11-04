Cosa prevede la bozza del piano sulla governance di Gaza: dal Board of peace al ruolo del contingente internazionale

true false

Il futuro politico di Gaza è in costruzione nei palazzi delle Nazioni Unite. L’amministrazione Trump continua a lavorare al suo piano mentre la tregua viene violata sistematicamente dall’esercito israeliano tra raid aerei e uccisioni di palestinesi considerati «pericolo imminente» per le truppe dell’Idf. L’ultima persona è stata uccisa ieri a Jabalia, nel nord della Striscia. E così, Washington sta ultimando la bozza da presentare al Consiglio di sicurezza dell’Onu mentre Hamas ha annunciato la