Cosa prevede la bozza del piano sulla governance di Gaza: dal Board of peace al ruolo del contingente internazionale

Non è la prima volta che i coloni si lanciano in provocazioni sulla Spianata delle moschee
Youssef Hassan Holgado
04 novembre 2025 • 20:16Aggiornato, 04 novembre 2025 • 20:23

Nel documento a cui sta lavorando l’amministrazione Trump i dettagli sui compiti della forza militare che dovrà gestire la sicurezza nella Striscia. Provocazione di 465 coloni israeliani alla Spianata delle moschee

Il futuro politico di Gaza è in costruzione nei palazzi delle Nazioni Unite. L’amministrazione Trump continua a lavorare al suo piano mentre la tregua viene violata sistematicamente dall’esercito israeliano tra raid aerei e uccisioni di palestinesi considerati «pericolo imminente» per le truppe dell’Idf. L’ultima persona è stata uccisa ieri a Jabalia, nel nord della Striscia. E così, Washington sta ultimando la bozza da presentare al Consiglio di sicurezza dell’Onu mentre Hamas ha annunciato la

