"La Spagna ha proposto un piano d'azione per Gaza e per la Palestina, ma l'UEe sta facendo troppo poco, troppo tardi e non sta facendo nulla. Non ha ottenuto nulla. Quindi il tempo delle dichiarazioni è davvero finito. Dobbiamo andare avanti". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri Ue a Copenaghen. "Ho quindi inviato per lettera all'Alto rappresentante un piano d'azione globale dell'Ue, che tutti gli Stati membri hanno già adottato, con diverse misure: in primo luogo, imporre un embargo sulle armi vendute dall'Unione europea a Israele. In secondo luogo, ampliare l'elenco delle persone sanzionate, a chiunque, assolutamente chiunque, voglia rovinare la soluzione dei due Stati. Questa è l'unica soluzione che portera' pace e stabilità in Medio Oriente. In terzo luogo, dobbiamo sostenere finanziariamente, in modo massiccio, l'Autorità nazionale palestinese, che è in difficoltà a causa del fatto che Israele trattiene le tasse che dovrebbero spettarle. E in quarto luogo, dobbiamo far applicare e rispettare tutte le sentenze e tutti i pareri consultivi della Corte internazionale di Giustizia, ad esempio, bloccando ogni commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Inoltre, sulla base dell'Articolo 2 del Consiglio di associazione tra Unione europea e Israele, proponiamo la sospensione totale di tale accordo. Non possiamo continuare a comportarci come se nulla fosse successo quando assistiamo a questa incredibile e terribile situazione umanitaria a Gaza, in cui migliaia di palestinesi rischiano la morte per fame, a causa di una carestia indotta da Israele, e stiamo parlando di bambini, di neonati. Questo è inaccettabile", ha aggiunto.